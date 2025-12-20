Liga MX Sergio Canales regresa al Betis tras no ser campeón con Monterrey El futbolista español volvió a España y estará para el Betis vs. Getafe de la Jornada 17 de LaLiga.

Canales regresa al Betis. Imagen MEXSPORT

Sergio Canales regresó al Betis y saldrá a la cancha del Estadio La Cartuja de Sevilla previo al duelo entre los béticos y el Getafe de este domingo 21 de diciembre.

Tras su eliminación con Monterrey en las Semifinales del Torneo Apertura 2025, Canales aprovechó sus vacaciones para regresar a España y visitar al Betis.

“Muy ilusionado, es la primera vez que vuelvo desde que me fui, yo creo que no estaba preparado para volver, por eso he tardado tanto, pero tenía muchas ganas y la verdad es que es muy emocionante”, declaró Canales entrevista para el Betis.

Canales fichó con Rayados en el verano del 2023 y desde entonces registra 43 goles y 20 asistencias en 104 partidos, los mejores números de su carrera, pero no ha podido ser campeón de Liga MX.

“Los veo siempre, soy un bético allá en México y la verdad es que muy ilusionado con la temporada, con la plantilla que hay, con mucha esperanza este año de hacer las cosas muy bien”, agregó el ‘10’ del Monterrey.

Mucho se ha especulado sobre el futuro de Sergio Canales con un posible regreso a Europa, sin embargo, Rayados aseguró que el futbolista tiene contrato hasta 2027.

En su paso por el Betis, Canales marcó 39 goles y dio 30 asistencias en 207 partidos. En cinco años levantó un título, el de la Copa del Rey en 2022 junto a los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.