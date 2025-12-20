    Liga MX

    Sergio Canales regresa al Betis tras no ser campeón con Monterrey

    El futbolista español volvió a España y estará para el Betis vs. Getafe de la Jornada 17 de LaLiga.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Canales regresa al Betis.
    Canales regresa al Betis.
    Imagen MEXSPORT

    Sergio Canales regresó al Betis y saldrá a la cancha del Estadio La Cartuja de Sevilla previo al duelo entre los béticos y el Getafe de este domingo 21 de diciembre.

    PUBLICIDAD

    Tras su eliminación con Monterrey en las Semifinales del Torneo Apertura 2025, Canales aprovechó sus vacaciones para regresar a España y visitar al Betis.

    Más sobre Liga MX

    Bruno Valdez alza la mano para regresar a Liga MX y retirarse en América
    1 mins

    Bruno Valdez alza la mano para regresar a Liga MX y retirarse en América

    Liga MX
    ¡Cruz Azul le gana la carrera a Boca Juniors! Miguel Borja llegará a la Noria
    1 mins

    ¡Cruz Azul le gana la carrera a Boca Juniors! Miguel Borja llegará a la Noria

    Liga MX
    Un campeón alza la mano para retirarse en el América
    2:13

    Un campeón alza la mano para retirarse en el América

    Liga MX
    Mohamed anticipa que Toluca 'regalará' los primeros partidos del Clausura 2026 por desesperación
    1 mins

    Mohamed anticipa que Toluca 'regalará' los primeros partidos del Clausura 2026 por desesperación

    Liga MX
    Antonio Mohamed revela la cábala a la que recurrió en los penales en Final de Liga MX
    2 mins

    Antonio Mohamed revela la cábala a la que recurrió en los penales en Final de Liga MX

    Liga MX
    Esta es la cábala que Antonio Mohamed usó en los penales
    2:49

    Esta es la cábala que Antonio Mohamed usó en los penales

    Liga MX
    'Turco' Mohamed explica quién tomó la decisión de no alinear a Hugo González
    1:40

    'Turco' Mohamed explica quién tomó la decisión de no alinear a Hugo González

    Liga MX
    Antonio Mohamed ofrece disculpas por lo ocurrido en la Final
    2:20

    Antonio Mohamed ofrece disculpas por lo ocurrido en la Final

    Liga MX
    Así es el calendario de Toluca para el Clausura 2026 de Liga MX
    3 mins

    Así es el calendario de Toluca para el Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Así es el calendario de Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    Así es el calendario de Monterrey para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX

    “Muy ilusionado, es la primera vez que vuelvo desde que me fui, yo creo que no estaba preparado para volver, por eso he tardado tanto, pero tenía muchas ganas y la verdad es que es muy emocionante”, declaró Canales entrevista para el Betis.

    Canales fichó con Rayados en el verano del 2023 y desde entonces registra 43 goles y 20 asistencias en 104 partidos, los mejores números de su carrera, pero no ha podido ser campeón de Liga MX.

    “Los veo siempre, soy un bético allá en México y la verdad es que muy ilusionado con la temporada, con la plantilla que hay, con mucha esperanza este año de hacer las cosas muy bien”, agregó el ‘10’ del Monterrey.

    Mucho se ha especulado sobre el futuro de Sergio Canales con un posible regreso a Europa, sin embargo, Rayados aseguró que el futbolista tiene contrato hasta 2027.

    En su paso por el Betis, Canales marcó 39 goles y dio 30 asistencias en 207 partidos. En cinco años levantó un título, el de la Copa del Rey en 2022 junto a los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez.

    Video Sergio Canales hace extrema preparación en Finlandia rumbo al Clausura 2026
    Relacionados:
    Liga MXMonterreySergio CanalesReal Betis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX