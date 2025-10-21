¡Bombazo! LaLiga cancela el Villarreal vs. Barcelona en Miami

El partido Villarreal vs. Barcelona en Miami, programado el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, fue cancelado por LaLiga por “la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

El anuncio se dio en plena jornada de la UEFA Champions League tras la victoria del Barcelona sobre Olympiacos (6-1) y mientras Villarreal jugaba contra el Manchester City.

PUBLICIDAD

En el comunicado, LaLiga lamentó “profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante”.

¿Por qué se canceló el Villarreal vs. Barcelona en Miami?

El Villarreal vs. Barcelona no se jugará en Miami porque varios clubes de LaLiga no están de acuerdo con jugar un partido fuera de España, específicamente en Estados Unidos.

Incluso, el pasado fin de semana, jugadores del Barcelona y Girona se unieron para protestar y quedarse quietos durante los primeros 15 segundos de su partido de LaLiga.

Este martes, horas previas de la cancelación, el Real Madrid, a través de Dani Carvajal y Thibaut Courtois, criticaron duramente a Javier Tebas, presidente de LaLiga, por incumplir el reglamento y adulterar la competición.

La cancelación se da dos semanas después de que LaLiga confirmara el partido en Miami tras obtener la autorización de la RFEF y de la UEFA.