Video Hay noticias importantes sobre la lesión de Edson Álvarez

Edson Álvarez está de regreso con el Fenerbahce después de la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en el amistoso ante Japón en la pasada fecha FIFA de septiembre.

Este miércoles, Domenico Tedesco, técnico del equipo turco, confirmó que el futbolista mexicano volvió a entrenar esta semana tras superar su lesión en el muslo posterior derecho.

Incluso, Edson Álvarez anotó un gol en el entrenamiento de este miércoles, a un día de que el Fenerbahce reciba al Niza en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League.

De esta manera, El Machín tiene altas posibilidades de salir a la banca contra el club francés donde el Fenerbahce busca su primera victoria tras perder 3-1 ante el Dinamo Zagreb.

Edson Álvarez solo ha disputado un partido con su nuevo equipo antes de lesionarse con el Tri el pasado 6 de septiembre al salir de cambio al minuto 32 del amistoso contra Japón.

El Machín fue titular y disputó los 90 minutos ante el Gençlerbirliği el pasado 31 de agosto. Desde entonces, se ha perdido cinco partidos con el Fenerbahce.

Cabe recordar que, a Edson ya no le tocó ser dirigido por José Mourinho, quien fue despedido tras el fracaso de no calificar a la Champions League.

Días después, el técnico portugués firmó con el Benfica, equipo que precisamente lo había dejado fuera del máximo torneo a nivel de clubes en Europa.