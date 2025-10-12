La Selección Mexicana aterrizó este domingo después de ser goleada por Colombia (0-4) el sábado por la noche en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Orbelín Pineda fue uno de los jugadores del Tri que hablaron en las instalaciones del Atlas, donde el equipo de Javier Aguirre se prepara para el amistoso de este martes ante Ecuador en el Estadio Akron que será sede del Mundial 2026.

El futbolista del AEK Atenas sugirió aceptar la realidad del Tri, pero se comprometió a cambiar la situación a ocho meses de que arranque la Copa del Mundo.

“Estos partidos son de preparación y son los que nos van a ayudar a estar mejor en el Mundial. Prepararnos, aceptar que esta es la realidad, que a veces no salen las cosas como esperamos y vamos a tratar de trabajar lo mejor posible”, señaló.

Orbelín Pineda coincidió con las duras palabras de Javier Aguirre, quien aseguró que muchos jugadores no estuvieron a la altura ante Colombia.

“Creo que la autocrítica nos hace mejores jugadores porque te das cuenta qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Ahí sale todo. Te das cuenta lo que has dejado de hacer en la cancha, qué es lo que te hace falta, también lo tomo personal porque creo que no he estado en un alto nivel”, añadió.

Antes de que termine el año, la Selección Mexicana tendrá pruebas complicas al enfrentarse a Ecuador, Uruguay y Paraguay, equipos que ya están clasificados al Mundial 2026.