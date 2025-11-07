    México

    Convocatoria Selección Mexicana para partidos ante Uruguay y Paraguay

    Javier Aguirre dio a conocer los 26 jugadores llamados para los compromisos en Estados Unidos y México.

    La convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos en la Fecha FIFA de novimebre ante Uruguay y Paraguay se reveló este viernes 7 de noviembre.

    Javier Aguirre, por medio de la Dirección General de Selecciones Nacionales, reveló la lista de los jugadores que concentrarán a partir de este domingo 9 de noviembre.

    Destacan las ausencias de Santiago Gimenez y Julián Quiñones por lesión, pero estarán los regresos de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, así como el llamado de Armando 'Hormiga' González de Chivas.

    México enfrentará en primera instancia a Uruguay el sábado 15 de noviembre en Torreón, Mexico , donde se estrenará la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

    El último juego será en Estados Unidos, en contra de Paraguay en San Antonio, para cerrar la actividad del Tri en este 2025.

    CONVOCATORIA DE MÉXICO PARA FECHA FIFA DE 2025


    Guillermo Ochoa una vez más no fue contemplado por Javier Aguirre, a pesar de tener equipo y actividad con el AEL Limassol de Chipre.

    • PORTEROS: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos)
    • DEFENSAS: César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia), Johan Vásquez (Genoa/Italia), Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Kevin Álvarez (América)
    • MEDIOS: Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Erick Sánchez (América), Diego Lainez (Tigres), Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders),
    • DELANTEROS: Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra), Hirving Lozano (San Diego/MLS), Germán Berterame (Monterrey), Armando 'Hormiga' González (Chivas), Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas), y Jorge Ruvalcaba (Pumas).

