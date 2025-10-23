AEK Atenas goleó al Aberdeen por 6-0 en partido correspondiente a la Jornada 2 de la UEFA Conference League en el que el mexicano Orbelín Pineda lució con un par de asistencias.

Titular con el conjunto griego en el OPAP Arena, Orbelín Pineda volvió a jugar los 90 minutos de un partido del torneo de la UEFA esta campaña luego de la sorpresiva derrota ante el esloveno Celje en la Fecha 1 por 3-1.

El también seleccionado mexicano rumbo al Mundial 2026 colaboró en los goles de Aboubakary Koita al 11’ y en el de Niclas Eliasson sobre el minuto 27. Koita hizo doblete al minuto 18. También sumó para la cuota Razvan Marin al minuto 55 en un remate extraño.

El quinto gol fue de Luka Jovic, quien estuviera relacionado con Cruz Azul en el pasado mercado de pases y al que no llegó, sobre el minuto 81 y en lo que fue se tercer gol con la playera del AEK Atenas.

Pudieron ser más goles los del conjunto local de no ser porque en el primer tiempo, sobre tiempo de compensación, no supieron concretar tanto Pierrot como Eliasson. La cuenta final llegó hasta el minuto 87 por medio del suizo Dereck Kutesa.