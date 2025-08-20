    Futbol

    ¡Nicky Nicole y Lamine Yamal son captados en Mónaco!

    La cantante y el futbolista del Barcelona se les ve juntos en el Principado y se incrementan las versiones de una relación.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡Nicky Nicole y Lamine Yamal son captados en Mónaco!

    El día de descanso del futbolista Lamine Yamal fue aprovechado al máximo, ya que se le vio esa tarde del domingo pasado en compañía de la cantante Nicky Nicole por las calles de Mónaco.

    Barcelona debutó en LaLiga con triunfo 3-0 ante el Mallorca y el que cerró la cuenta en el partido fue el propio Yamal con un espectacular golazo. Al día siguiente, en su descanso, se le vio al lado de la cantante en el Principado.

    No es la primera vez que Nicole y Lamine se les ve juntos, por lo que los rumores de una relación se incrementan, aunque ninguno de ellos lo ha confirmado. Lo que sí es un hecho es que la argentina ya no se le ve al lado del cantante Peso Pluma.

    Nicky y Lamine fueron vistos también en el aeropuerto de Barcelona el fin de semana, previo al arranque de los entrenamientos del futbolista con el club catalán.

    De acuerdo con algunos medios, la pareja no se ha separado desde que se conocieron en la polémica fiesta del futbolista en julio pasado. Desde entonces la cantante pasa mucho tiempo en Barcelona. Entre ellos hay una diferencia de edad de seis años.


    Relacionados:
    FutbolLamine Yamal

