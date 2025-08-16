Barcelona inicia con triunfo y polémicas la defensa de su título en LaLiga

Barcelona inició fuerte la defensa de su título en LaLiga en su visita al Mallorca en un partido que tuvo de todo, no solamente goles, también jugadas polémicas, raras y hasta el debut de Marcus Rashford en medio de un ambiente enrarecido y de indignación en Son Moix.

Marcador de 3-0 para los catalanes quienes enfrentaron el partido ante unos isleños que sufrieron dos expulsiones desde el primer tiempo y que se dedicaron a evitar la goleada bíblica en el complemento por parte de los dirigidos por Hansi Flick.

Raphinha anotó el primer gol de la temporada para la escuadra catalana a los 7', pero la polémica inició con el segundo tanto del Barcelona, a cargo de Ferrán Torres.

Un tiro de Yamal fue interceptado con la cabeza de Raillo quien, ante esto, cayó al césped. El árbitro se llevó a la boca, pero no silbó, lo que confundió al Mallorca y en medio de esto, Ferrán Torres aprovechó para poner el segundo tanto para desatar la indignación de Son Moix.

Después, vinieron dos expulsiones en el primer tiempo, la de Morlanes y Muriqi, lo que originó que las tribunas de Son Moix acabaran por desesperarse y en la cancha, los jugadores solo se dedicaran a evitar la goleada.