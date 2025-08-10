Video El guiño de Lamine Yamal a Nicki Nicole que enloqueció a fans

Lamine Yamal está siendo tendencia en redes sociales y no precisamente por el doblete que marcó este día para que el Barcelona goleara 5-0 al Como italiano de Cesc Fàbregas para ganar el Trofeo Joan Gamper.

El nombre de Yamal está en boca de la afición futbolera y del mundo artístico por una posible relación con la cantante argentina Nicki Nicole, quien en su momento fuera novia del cantante mexicano Peso Pluma.

Y es que Nicki Nicole fue la invitada de lujo en Estadio Johan Cruyff junto al productor Bizarrap y fue captada muy atenta al partido del Barcelona o quizá al de Lamine Yamal.

La artista argentina de 24 años no usó la playera del Barcelona que le regaló el presidente Joan Laporta con su nombre, sino que prefirió portar una con el nombre y el dorsal de Lamine Yamal que es seis años menor que ella.

La bomba que podría confirmar su relación amorosa fue que Lamine Yamal fue captado llegando al estadio con la pantalla de su celular prendida que dejó ver el fondo de una mujer que parece ser Nicki Nicole por su tono de piel, silueta y estilo de peinado.

Los rumores de una posible relación surgieron después de la polémica fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine en la que Nicki Nicole fue parte de una selecta lista de invitados.

Cabe recordar que, Nicki Nicole confirmó su relación con Peso Pluma cuando la noticia ya era un secreto a voces, por lo que no se descarta que llegara a pasar lo mismo con Lamine Yamal.