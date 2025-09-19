Neymar, el astro de Santos, se volvió a lesionar y por lo pronto se perderá el clásico brasileño entre su equipo y el Sao Paulo que se jugará este domingo 21 de septiembre.

Un comunicado del club informó este viernes que el ex jugador de FC Barcelona y del PSG, sintió dolores en el mismo muslo en el que en agosto tuvó un edema que lo mantuvo inactivo un par de semanas.

La nueva lesión, ocurrió en el entrenamiento del jueves y tras realizarse los exámenes médicos del caso se encontró una lesión en el músculo recto femoral.

A estas alturas, las lesiones del atacante de 33 años ya causan alarma porque incluso el director técnico de la selección brasileña, el italiano Carlo Ancelotti , ha expresado que todos los jugadores, incluido Neymar por supuesto, deberán estar en buen estado físico para que los consideré para el Mundial 2026.

De hecho, a pesar de que ya le habían dado de alta de la lesión anterior, el estratega optó por dejarlo fuera la más reciente convocatoria de la Canarinha que cerró las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Neymar, no tenido constancia en su futbol desde que en octubre del 2023 se lesionó en un juego, precisamente, con Brasil que lo mantuvo varios meses alejado de las cancha.

Misma razón por lo que no ha podido tener continuidad desde que llegó al Santos en enero de este año.