Neymar sufre nueva lesión y peligra convocatoria con Brasil

Video Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

El Santos informó este domingo que Neymar presenta un edema muscular en el muslo derecho, justo cuando el técnico italiano Carlo Ancelotti se dispone a anunciar la convocatoria de la selección de Brasil para los dos últimos compromisos de la Eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial de 2026, frente a Chile y Bolivia.

De acuerdo con el club, el delantero “ sintió unas molestias en los entrenamientos, deberá estar en tratamiento al menos durante una semana y pudiera volver a estar en acción otra vez el próximo día 31”, cuando Santos se mida al Fluminense por el Campeonato Brasileño.

PUBLICIDAD

El exjugador de Barcelona y PSG no fue considerado para el duelo de este domingo ante Bahía, también por liga local, ya que debía cumplir una suspensión por acumulación de amarillas.

La lesión plantea la incógnita sobre si el atacante, de 33 años y con un historial de problemas físicos desde 2023, aparecerá en la lista que Ancelotti divulgará este lunes. Brasil enfrentará a Chile el 4 de septiembre en Río de Janeiro y luego a Bolivia en El Alto, vecino de La Paz.

El seleccionador asumió a mediados de año tras su salida del Real Madrid. Neymar no juega con la “Canarinha” desde octubre de 2023.

Brasil ya aseguró su boleto mundialista, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo lugar, con 17 puntos.