Video La verdadera razón por la que Ancelotti no convocó a Neymar

Desde el primer momento en que Carlo Ancelotti dejó fuera a Neymar de la lista de convocados para los partidos de Brasil ante Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, la polémica apareció y el primero en alimentarla fue el propio delantero de Santos.

Ancelotti explicó que no lo había considerado por su estado físico y luego el exjugador del Barcelona y PSG, declaró que no está lesionado y sí está en condiciones de ser llamado a su selección.

PUBLICIDAD

Y hoy el entrenador le ha dado la razón: "Es verdad. Fue una decisión técnica que se basa en muchas cosas", aseguró.

Además, explicó que exige que sus jugadores estén al cien por ciento de sus condiciones físicas y se examina no solo el pasado, lo que hace y los problemas que tiene cada futbolista.

"Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", señaló.

"De esos 70 (el número de jugadores que considera pueden ser convocados al Mundial) evaluaremos su calidad, el que estén 100 por ciento bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente", concluyó.

Brasil, ya clasificado al Mundial del 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, cerrará su participación en la eliminatoria enfentando a Chile el jueves 4 de agosto en el Maracaná y finalmente con Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto.