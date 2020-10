'Súper Miércoles' en MLS, con equipos en busca de los Playoffs

Definitivamente, llegó el momento de definiciones en la temporada regular de Major League Soccer. A la clasificación a Playoffs de Seattle Sounders y NYCFC del martes, el miércoles por la noche podrían sumarse más ocasiones relevantes, con más equipos que saltarán a la postemporada, y otros que quedarán matemáticamente sin opciones de aspirar a pasar a la siguiente ronda.



Dentro de ese ambiente, ningún partido será más importante que el que se disputará en Providence Park, a partir de las 10 pm ET, entre Portland Timbers y LA Galaxy.



Con un triunfo ante el club californiano, 'los Leñadores' de Portland serán otro de los equipos clasificados a los Playoffs. En el caso del Galaxy -que perdió 7 de sus últimos encuentros, y que ocupa la última posición de la Conferencia Oeste- pareciera no haber margen de error para la escuadra de Guillermo Barros Schelotto. Sin una victoria esta noche en Portland, el conjunto que ganó en cinco oportunidades la MLS Cup quedaría encomendado a un 'milagro' futbolístico para aspirar a jugar en la postemporada.



OTROS PARTIDOS IMPORTANTES DEL MIÉRCOLES POR LA NOCHE

New England Revolution vs New York Red Bulls (7 pm ET / ESPN+)

Básicamente, ambos rivales de la Conferencia Este necesitan ganar el partido para entrar a los Playoffs. A los 'Revs' con una simple victoria les bastaría para conseguirlo, mientras que el club de Nueva Jersey -además de imponerse frente a New England- requeriría que Inter Miami empate o pierda en su visita a FC Dallas.



FC Cincinnati vs Sporting Kansas City (7:30 pm ET / ESPN+)

Si el equipo del estado de Ohio cae ante SKC, corre el riesgo de quedar sin opciones de luchar por la postemporada, si la caída se produce en combinación con otros marcadores.

Con una victoria o un empate, Sporting Kansas City estará en los Playoffs de este año. Otras combinaciones de resultados podrían dar el pase a la postemporada al equipo de Alan Pulido.



LAFC vs Houston Dynamo (10:30 pm ET / ESPN+)

El conjunto de Carlos Vela clasificará a la postemporada si derrota a la escuadra texana y LA Galaxy pierde en su visita a Portland Timbers.

Sin jugar el miércoles, Nashville SC podría lograr esta noche la clasificación a la postemporada en su temporada en expansión. El equipo de la camiseta dorada -que anoche derrotó por 1-0 a Montréal Impact, entraría a los Playoffs si Inter Miami pierde ante FC Dallas, y Atlanta United no gana frente a Orlando City SC.



Orlando City SC vs Atlanta United FC (7:30 pm ET / FOX Deportes)

Cualquier resultado que se produzca no eliminará a 'las Cinco Bandas', aunque Atlanta necesita tres puntos para poner fin a una dinámica descendiente que ahora mismo tiene al equipo fuera de los Playoffs.

FC Dallas vs Inter Miami (8:30 pm ET / ESPN+)

Con el regreso al equipo de Gonzalo Higuaín, lo que haga Miami en Texas esta noche no solo importa para el conjunto 'rosa-negro', sino que tendrá consecuencias para otros equipos de la liga. Ahora mismo, Inter Miami está aferrado a la última posición de clasificación a los Playoffs en la Conferencia Este.



San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake (10:30 pm ET / ESPN+)

El equipo de Matías Almeyda intentará aprovechar la caída del martes de Vancouver Whitecaps para acomodarse mejor dentro de los escalones de acceso a Playoffs en la Conferencia Oeste. Para RSL -un equipo ahora mismo justo por debajo de la línea roja- un triunfo en el norte de California es vital para sus aspiraciones de postemporada.