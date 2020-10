Con la 'viveza' de Randall Leal, Nashville derrotó por 1-0 al Impact

En medio de un trámite muy concentrado en el centro de la cancha para ambos equipos, Alex Muyl no perdió tiempo al ejecutar un tiro libre en tres cuartos de cancha. El exatacante de New York Red Bulls lanzó un pase profundo al corazón del área del Impact en el minuto 33 que encontró a Randall Leal. El tico no encontró problemas para superar con su disparo al portero Clément Diop a los defensores de Montréal.