Cristian Pavón: ¿Se queda en L.A. o regresa a La Bombonera?

"Yo estoy tranquilo, dejando todo en este club. De lo mío todavía no se arregló nada, no sé nada... Se va a arreglar al final de la temporada", explicó el viernes Pavón durante una conferencia de prensa de LA Galaxy. "Espero 'tranqui' a ver qué pasa, jugando los partidos concentrado, porque si me pongo a pensar me desvío. Prefiero no darle bola y que lo arregle mi agente".