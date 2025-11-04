    México

    Obed Vargas pide a gritos Selección Mexicana tras doblete y MVP en MLS

    El futbolista de 20 años le dio la victoria a Seattle Sounders vs. Minnesota en los Playoffs de la MLS.

    Kevin R. Yu.
    El mexicano Obed Vargas anotó un doblete con el Seattle Sounders para vencer 4-2 al Minnesota United y forzar el tercer partido en la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS.

    El mediocampista mexicano de 20 años abrió el marcador al minuto 8 con un zurdazo raso y esquinado desde fuera del área, y al 86’ selló la victoria de Seattle con otro disparo de larga distancia.

    Obed Vargas, que disputó con la Selección Mexicana el Mundial Sub-20, fue nombrado MVP del partido tras anotar su primer doblete en la MLS.

    “Muy feliz por meter gol, y más feliz porque este equipo pudo ganar. Sabemos que Minnesota es un gran equipo, nos han ganado, creo que tres veces esta temporada, y se nos ha hecho complicado. Estos dos goles fueron muy importantes para el grupo. Ahora tenemos la confianza yendo al tercer partido”, declaró al término del encuentro.

    Recientemente, Obed Vargas fue elegido Mejor Jugador Sub-22 de la temporada 2025 de la MLS y se reportó que equipos de la Bundesliga, así como el Sporting Lisboa y Chelsea están siguiendo de cerca al mexicano.

    De esta manera, Obed Vargas levanta la mano para ser llamado por Javier Aguirre al Tri mayor de cara al Mundial 2026.

    En los próximos días se dará a conocer la convocatoria de México para cerrar el año enfrentando a Uruguay y Paraguay el próximo 15 y 18 de noviembre.

