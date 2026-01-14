Mexicanos en el Exterior Chucky Lozano da inesperado giro en su situación con San Diego FC El mediocampista mexicano Hirving Lozano parece tener otros planes a los que determinó el entrenador del cuadro de la MLS.

Video Inesperado giro en el caso de ‘Chucky’ Lozano con San Diego FC

Apenas se consumió la primera semana de 2026 y las noticias fuertes en el mercado de invierno internacional comenzaron a surgir e involucraron a futbolistas mexicanos en el extranjero como el traspaso de Julián Araujo al Celtic, la salida de Héctor Herrera de la Liga MX e Hirving Lozano descartado por su entrenador para la nueva campaña.

Fue Mikey Varas, director técnico de San Diego FC, quien anunció la salida del mediocampista ofensivo ‘Chucky’ Lozano del equipo bajo el argumento de que se realizó un análisis y era mejor continuar sin él.

A decir de Mikey Varas, Hirving Lozano aceptó la decisión de no continuar más en el club, con todo y que el propio San Diego FC anunciara días antes su actual plantilla y cuyos jugadores aún contaban con contrato vigente, entre ellos el mexicano.

EL GIRO INESPERADO EN SAN DIEGO FC CON ‘CHUCKY’ LOZANO

Debieron pasar cinco días para que el caso diera un nuevo giro, pues cuando incluso se comenzaron a manejar versiones sobre el posible futuro deportivo de ‘Chucky’ Lozano que implicaban a equipos de la Liga MX como de LaLiga de España, ahora hay una nueve incertidumbre.

Y es que de acuerdo con Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes a nivel internacional, Hirving Lozano “no planea ni quiere irse de San Diego en esta ventana ya que tiene la intención de quedarse en el club”, publicó en su cuenta de X a través de las redes sociales.