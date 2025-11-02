Video Gol del Chucky Lozano no es suficiente para avanzar en los Playoffs

Hirving ‘Chucky’ Lozano y San Diego FC visitaron al Portland Timbers en el segundo duelo de la primera ronda de los playoffs de la MLS, el equipo de California tenía ventaja de 1-0 en la serie.

Los locales se fueron al frente con la anotación de Kristoffer Velde a los 18 minutos del encuentro, un balón que no pudo despejar la defensa y con un derechazo implacable venció al arquero.

El empate llegó en el agregado de la primera parte, un golazo de Amahl Pellegrino dejó parado al portero rival para la celebración eufórica.

Para la segunda mitad ingresó el mexicano, quien superó la sanción impuesta por una indisciplina, y al minuto 51 estuvo atento para contrarrematar un disparo que rechazó el guardameta James Pantemis.

Todo parecía indicar que el San Diego FC avanzaría de ronda en los playoffs, pero un cabezazo imparable de parte de Gage Guerra al 99 definió el marcador en el tiempo regular.

Vino la tanda de penaltis, ahí se definiría su habría un tercer juego, Timbers fue mejor y se quedó con el triunfo por 3-2. De esta manera se disputará el tercer y último juego el próximo domingo 9 de noviembre en la cancha del San Diego FC.