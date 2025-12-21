    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez

    Je'Von Evans posó con la playera del Rebaño en Guerra de Titanes que contó con la presencia de Saúl Álvarez.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Épico! Joya de WWE revela su amor por Chivas frente a Canelo

    El evento Guerra de Titanes de Guadalajara, organizado entre AAA y WWE, dejó muchas sorpresas dentro y fuera del ring, como la presencia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

    Chivas no podía faltar y también se hizo presente luego de que Je’Von Evans, una de las figuras de NXT y grandes promesas de WWE, tomara una camiseta del Rebaño con su nombre y el dorsal uno del público para posar con ella frente a las cámaras.

    PUBLICIDAD

    Más sobre WWE

    ¡Épico! Joya de WWE revela su amor por Chivas frente a Canelo
    2:08

    ¡Épico! Joya de WWE revela su amor por Chivas frente a Canelo

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara
    1 mins

    Penta Zero Miedo asiste al concierto de Bad Bunny y le regala su máscara

    Más Deportes
    Dominik Mysterio debuta como cantante con este corrido tumbado en su honor
    1 mins

    Dominik Mysterio debuta como cantante con este corrido tumbado en su honor

    Más Deportes
    Escalofriante: Momento exacto en el que Penta 0M sufre lesión
    1:19

    Escalofriante: Momento exacto en el que Penta 0M sufre lesión

    Más Deportes
    Penta Zero Miedo sale lesionado durante la función nocturna de Raw
    1 mins

    Penta Zero Miedo sale lesionado durante la función nocturna de Raw

    Más Deportes
    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo
    1 mins

    Domink Mysterio ningunea a Rey Mysterio y amenaza con retirarlo

    Más Deportes
    Dominik Mysterio y su romance con Pimpinela: "El sucio soy yo"
    1 mins

    Dominik Mysterio y su romance con Pimpinela: "El sucio soy yo"

    Más Deportes
    Dominik Mysterio lanza dardo a John Cena y revela la verdad de su rivalidad
    1 mins

    Dominik Mysterio lanza dardo a John Cena y revela la verdad de su rivalidad

    Más Deportes
    ¡Imperdible! Dominik Mysterio se calienta con estrella de la NFL y esto pasa
    2:10

    ¡Imperdible! Dominik Mysterio se calienta con estrella de la NFL y esto pasa

    Más Deportes
    Épica burla de El Grande Americano vs. Penta: "¡Cero huevos!"
    1 mins

    Épica burla de El Grande Americano vs. Penta: "¡Cero huevos!"

    Más Deportes

    La imagen causó división en la Arena Guadalajara, pues si bien algunos fans persuadían a Je'Von Evans de ponerse el jersey, otros le decían que no, quizá por su afición al rival de la ciudad, el Atlas.

    De hecho, ‘Canelo’ Álvarez, quien también se encontraba entre el público, es fan de los Rojinegros. El histórico boxeador mexicano sorprendió a la afición quitándose la máscara de La Parka, luchador que se acercó a saludarlo, así como Mr. Iguana, Octagón Jr. y Niño Hamburguesa.

    Saúl Álvarez también estuvo en el backstage de Guerra de Titanes donde convivió con el legendario The Undertaker, a quien le presentó a su familia.

    Canelo le cumplió el sueño a su hijo Saúl Abdiel de conocer a Penta Zero Miedo, de quien iba disfrazado. Incluso, el pequeño subió al ring al final del evento para hacer el tradicional paso de Penta junto al Zero Miedo, Rey Fénix y la leyenda Rey Mysterio.

    Mientras que Je'Von Evans perdió ante Laredo Kid y Jack Cartwheel por el Campeonato Crucero AAA en una lucha que fue aclamada por el público.

    Video ¡Canelo Álvarez se quita la máscara en Guadalajara!
    Relacionados:
    Saúl 'Canelo' ÁlvarezLucha LibreMás Deportes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX