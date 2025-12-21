Saúl 'Canelo' Álvarez Luchador de WWE revela su amor por Chivas frente a 'Canelo' Álvarez Je'Von Evans posó con la playera del Rebaño en Guerra de Titanes que contó con la presencia de Saúl Álvarez.

Video ¡Épico! Joya de WWE revela su amor por Chivas frente a Canelo

El evento Guerra de Titanes de Guadalajara, organizado entre AAA y WWE, dejó muchas sorpresas dentro y fuera del ring, como la presencia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Chivas no podía faltar y también se hizo presente luego de que Je’Von Evans, una de las figuras de NXT y grandes promesas de WWE, tomara una camiseta del Rebaño con su nombre y el dorsal uno del público para posar con ella frente a las cámaras.

La imagen causó división en la Arena Guadalajara, pues si bien algunos fans persuadían a Je'Von Evans de ponerse el jersey, otros le decían que no, quizá por su afición al rival de la ciudad, el Atlas.

De hecho, ‘Canelo’ Álvarez, quien también se encontraba entre el público, es fan de los Rojinegros. El histórico boxeador mexicano sorprendió a la afición quitándose la máscara de La Parka, luchador que se acercó a saludarlo, así como Mr. Iguana, Octagón Jr. y Niño Hamburguesa.

Saúl Álvarez también estuvo en el backstage de Guerra de Titanes donde convivió con el legendario The Undertaker, a quien le presentó a su familia.

Canelo le cumplió el sueño a su hijo Saúl Abdiel de conocer a Penta Zero Miedo, de quien iba disfrazado. Incluso, el pequeño subió al ring al final del evento para hacer el tradicional paso de Penta junto al Zero Miedo, Rey Fénix y la leyenda Rey Mysterio.

Mientras que Je'Von Evans perdió ante Laredo Kid y Jack Cartwheel por el Campeonato Crucero AAA en una lucha que fue aclamada por el público.