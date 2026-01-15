Mexicanos en el Exterior Héctor Herrera confiesa en verdadero motivo por el que regresa con Houston Dynamo El veterano mediocampista mexicano confesó el sueño que anhela en su regreso a la MLS y no es precisamente un título.

Héctor Herrera habló en exclusiva con Luis Alberto Martínez para Univisión y confesó lo que en realidad le hizo volver con Houston Dynamo para la temporada 2026 de la MLS luego de una salida abrupta que incluyó incluso una indisciplina de la cual ya ofreció disculpas y que pudo ser también uno de varios factores para no continuar.

Tras su paso por la MLS, Héctor Herrera volvió a la Liga MX, donde debutó como profesional con los Tuzos del Pachuca; fue con Toluca con el que consiguió el bicampeonato y ahora con la corona ceñida, HH regresó al futbol de Estado Unidos.

Sin embargo, más allá del argumento tradicional de buscar buenos resultados y títulos, lo cual va implícito con su llegada, Héctor Herrera admitió que estar a lado de su hijo e incluso la posibilidad de que llegue a jugar un partido con ambos en la cancha es uno de sus sueños.

“El 100 por ciento el estar con mis hijos es muy importante. Mi hijo está vinculado al club, juega en la academia, es algo que me motiva, estar cerca de él, seguir su crecimiento igual de mi hija, independientemente de lo que ella haga, pero acompañado del cariño que le tengo al club, los amigos que tengo aquí, la buena relación y el recibimiento que me han dado.

“Veía muchos partidos, no todos porque se cruzaba con partidos de nosotros, pero nunca los abandoné, nunca los dejé de seguir. No estaba entrenando o jugando pero siempre estaba presente con ellos”, indicó el veterano mediocampista mexicano en su vuelta a Houston, Texas.

HÉCTOR HERRERA VISUALIZÓ SU RETIRO A LADO DE SU HIJO EN LA MLS

El también conocido como HH admitió que a sus 35 años de edad el tema del retiro es algo del cual no puede dejar de lado e incluso lo ha ligado con el anhelado sueño de jugar junto a su hijo un partido oficial.

“Yo creo que uno se va sintiendo, ¿no? (el retiro) Me ha pasado, gracias a Dios me siento bien. Uno siento cuando ya no puede más, no te acompaña el cuerpo y al día de hoy me siento bien, el día que sienta que no estoy, me voy. Seré honesto conmigo mismo y al día de hoy me siento bien y que me dé unos añitos más para disfrutar y ver si puedo esperar a mi hijo, es una de las cosas que e motiva mucho.

