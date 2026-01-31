Inter Miami CF Berterame confía en Messi para anotar "muchos goles" en Inter Miami El delantero de la Selección Mexicana espera continuar con su racha goleadora de cara al Mundial 2026.

Video Berterame promete muchos goles en Inter Miami con ayuda de Messi

Germán Berterame dio sus primeras palabras como futbolistas del Inter Miami y prometió anotar muchos goles en el club de la MLS con ayuda de Lionel Messi rumbo al Mundial 2026.

“Soy un jugador muy intenso, que me gusta estar acompañando, ayudando al equipo, que el central piense y diga ‘wow, este no para de correr’. Soy uno de esos. Con la calidad de mis compañeros, obviamente me van a ayudar a hacer muchos goles”, declaró el delantero de la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Tras hacerse oficial su traspaso de Monterrey al Inter Miami, Berterame viajó a Medellín para el amistoso que tendrá el cuadro de Las Garzas ante Atlético Nacional este sábado.

“Tenía muchas ganas, por eso hice este viaje a Medellín, de a poquito voy conociendo a todos, siempre fue un placer de coincidir con Leo (Messi). Este proyecto es lo que también me genera las ganas de poder estar acá”, señaló.

Berterame destacó la primera MLS Cup en la historia del Inter Miami y confía que, con él en la cancha, el equipo dirigido por Javier Mascherano seguirá haciendo historia en Estados Unidos y Concacaf.

“Mi objetivo es seguir ganando títulos con este equipo. Ganaron una copa muy importante y hay que seguir por esa línea”, expresó el delantero mexicano de 27 años que dejó Monterrey tras haber marcado 68 goles en 153 apariciones.

Germán Berterame buscará seguir con su racha goleadora en el Inter Miami en busca de entrar en la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.