    Inter Miami CF

    Berterame confía en Messi para anotar "muchos goles" en Inter Miami

    El delantero de la Selección Mexicana espera continuar con su racha goleadora de cara al Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Berterame promete muchos goles en Inter Miami con ayuda de Messi

    Germán Berterame dio sus primeras palabras como futbolistas del Inter Miami y prometió anotar muchos goles en el club de la MLS con ayuda de Lionel Messi rumbo al Mundial 2026.

    “Soy un jugador muy intenso, que me gusta estar acompañando, ayudando al equipo, que el central piense y diga ‘wow, este no para de correr’. Soy uno de esos. Con la calidad de mis compañeros, obviamente me van a ayudar a hacer muchos goles”, declaró el delantero de la Selección Mexicana.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Berterame promete muchos goles en Inter Miami con ayuda de Messi
    1:19

    Berterame promete muchos goles en Inter Miami con ayuda de Messi

    MLS
    Berterame no fue la primera opción del Inter Miami
    1 mins

    Berterame no fue la primera opción del Inter Miami

    MLS
    Inter Miami rompe el silencio sobre posible fichaje de Berterame
    1:16

    Inter Miami rompe el silencio sobre posible fichaje de Berterame

    MLS
    El gesto de Messi para convencer a Berterame de jugar con Inter Miami
    3:44

    El gesto de Messi para convencer a Berterame de jugar con Inter Miami

    MLS
    Héctor Herrera reveló el verdadero motivo de su regreso al Houston Dynamo
    1:44

    Héctor Herrera reveló el verdadero motivo de su regreso al Houston Dynamo

    MLS
    Héctor Herrera confiesa en verdadero motivo por el que regresa con Houston Dynamo
    2 mins

    Héctor Herrera confiesa en verdadero motivo por el que regresa con Houston Dynamo

    MLS
    'Chucky' Lozano y los mexicanos que salieron por la puerta de atrás de la MLS
    4 mins

    'Chucky' Lozano y los mexicanos que salieron por la puerta de atrás de la MLS

    MLS
    Chucky Lozano da inesperado giro en su situación con San Diego FC
    1 mins

    Chucky Lozano da inesperado giro en su situación con San Diego FC

    MLS
    ¡Bombazo inesperado! Héctor Herrera tiene nuevo equipo y no son los Tuzos
    1:16

    ¡Bombazo inesperado! Héctor Herrera tiene nuevo equipo y no son los Tuzos

    MLS
    Mexicanos que llegaron como estrellas a la MLS y salieron por la puerta de atrás
    1:53

    Mexicanos que llegaron como estrellas a la MLS y salieron por la puerta de atrás

    MLS

    Tras hacerse oficial su traspaso de Monterrey al Inter Miami, Berterame viajó a Medellín para el amistoso que tendrá el cuadro de Las Garzas ante Atlético Nacional este sábado.

    “Tenía muchas ganas, por eso hice este viaje a Medellín, de a poquito voy conociendo a todos, siempre fue un placer de coincidir con Leo (Messi). Este proyecto es lo que también me genera las ganas de poder estar acá”, señaló.

    Berterame destacó la primera MLS Cup en la historia del Inter Miami y confía que, con él en la cancha, el equipo dirigido por Javier Mascherano seguirá haciendo historia en Estados Unidos y Concacaf.

    “Mi objetivo es seguir ganando títulos con este equipo. Ganaron una copa muy importante y hay que seguir por esa línea”, expresó el delantero mexicano de 27 años que dejó Monterrey tras haber marcado 68 goles en 153 apariciones.

    Germán Berterame buscará seguir con su racha goleadora en el Inter Miami en busca de entrar en la convocatoria final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

    Video Los millones que se quedará Atlético de Madrid con la venta de Berterame
    Relacionados:
    Inter Miami CFGermán BerterameLionel MessiMexicanos en el Exterior

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tormento
    YE Live in Mexico
    Tráiler: Mochaorejas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX