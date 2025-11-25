El San Diego FC, equipo de la MLS en el que milita el mexicano Hirving Lozano disputó y ganó el partido de semifinales de conferencia por marcador de 1-0 sobre el Minnesota United, ahora disputará la final de la Conferencia Oeste por un lugar en la gran final.

El equipo de California sigue haciendo historia en su primer año en la Liga de Estados Unidos y el mexicano ha sido parte importante en este gran debut con sus goles y asistencias, aunque en este encuentro no fue titular y vio acción hasta el segundo tiempo, ya que lo llevan de a poco tras la lesión que tuvo en la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

El gran protagonista del encuentro fue Anders Dreyer, quien marcó el gol del triunfo al minuto 72 con un trallazo imparable que se incrustó en el ángulo del arquero del Minnesota.

La final de la Conferencia Oeste entre San Diego FC y el Vancouver Whitecaps se tiene programada para el próximo sábado 19 de noviembre, duelo que se disputará a las 20:00 horas del Centro de México, 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.

En la otra conferencia, el encuentro será entre le Inter de Miami de Lionel Messi, frente al New York FC, duelo que será el mismo día, pero un poco más temprano.