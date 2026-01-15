Mexicanos en el Exterior 'Chucky' Lozano y los mexicanos que salieron por la puerta de atrás de la MLS Todos han llegado con contratos millonarios, pero no lograron cumplir las expectativas de su club.

Video Mexicanos que llegaron como estrellas a la MLS y salieron por la puerta de atrás

Es un hecho que Hirving ‘Chucky’ Lozano dejará de ser jugador de San Diego FC pese a tener contrato hasta 2028, pero no entra en planes del entrenador Mikey Varas y el club de la MLS le busca acomodo a cinco meses del Mundial 2026.

De esta manera, ‘Chucky’ Lozano se une a la lista de los futbolistas mexicanos que salieron por la puerta de atrás de algún equipo de la MLS pese a haber sido anunciados con bombos y platillos, incluso con un contrato millonario al firmar como jugador franquicia de su club.

Hirving ‘Chucky’ Lozano, San Diego FC

‘Chucky’ Lozano se convirtió en el primer futbolista del San Diego FC luego de que su fichaje fuera anunciado en junio del 2024 a cambio de unos 14 millones de dólares al PSV Eindhoven. El mexicano aterrizó a la MLS seis meses después.

En su única temporada con San Diego, Lozano anotó 11 goles y dio 11 asistencias en 31 partidos de MLS ayudando al club californiano a quedarse con el primer lugar de la Conferencia Oeste en su primer año en la competencia.

La salida del ‘Chucky’ Lozano de San Diego FC fue decisión del técnico Mikey Varas. “Fueron muchas cosas que analizamos para decir que no encajamos juntos”.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, Los Angeles Galaxy

Chicharito llegó a la MLS con LA Galaxy en enero del 2020 tras una carrera exitosa en Europa con el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla.

El máximo goleador de la Selección Mexicana registró 39 goles y siete asistencias en 83 partidos con el Galaxy, pero no logró la consigna de ser campeón de MLS.

Tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecho, LA Galaxy optó por no renovarle su contrato a finales del 2023 y dejó la MLS tras cuatro años para volver a Chivas.

Rodolfo Pizarro, Inter Miami

Al igual que Chicharito, Rodolfo Pizarro aterrizó en la MLS en 2020 para ser el primer jugador franquicia del Inter Miami de David Beckham que debutó en la competencia ese mismo año.

Inter Miami tuvo que pagar cerca de 12 millones de dólares al Monterrey para ficharlo, pero el mexicano no cumplió las expectativas que tenían con él y tras dos temporadas, el club de Las Garzas decidió regresarlo a Rayados en calidad de cedido.

Tras su préstamo en Monterrey y una estadía de seis meses más en el equipo, Inter Miami decidió rescindir el contrato de Pizarro en julio del 2023 para la llegada de Lionel Messi. El mexicano se marchó tras disputar 62 partidos con saldo de siete victorias y 10 asistencias.

Giovani dos Santos, Los Angeles Galaxy

Giovani dos Santos decidió dejar Europa con 25 años en 2015 para ser jugador franquicia de LA Galaxy que acababa de ser campeón de MLS.

El canterano del FC Barcelona, donde llegó a ser comparado con Ronaldinho en sus inicios, tuvo buenos números en el Galaxy, 28 goles y 19 asistencias en 88 partidos, pero sus cuatro años ahí estuvieron manchados de polémicas por lesiones, altibajos en su rendimiento y lo que casi siempre lo acompañó en su carrera, su vida fuera de las canchas (fiestas).

Tras intentar negociar el contrato del mexicano con una importante reducción salarial para dejar de ser jugador franquicia, LA Galaxy terminó anunciado la rescisión del contrato de Giovani dos Santos en marzo del 2019.

Héctor Herrera, Houston Dynamo

Un año después de ser campeón de España con el Atlético de Madrid, Héctor Herrera decidió dejar la élite del futbol para formar parte del nuevo proyecto del Houston Dynamo y ser su jugador franquicia en verano del 2022.

HH ganó la US Open Cup de 2023 ante el Inter Miami de Messi y compañía, pero al año siguiente el Dynamo decidió no renovar su contrato días después de que f uera expulsado en un partido de MLS por escupirle a un árbitro.

“Él nos ayudó a regresar en dos temporadas consecutivas, y ganó una Open Cup para nosotros, tuvo un año fantástico en 2023, pero él mismo sería el primero en contarte que este año fue decepcionante para él y su nivel”, explicó en ese entonces Pat Onstad, el gerente general del Dynamo.

Héctor Herrera se marchó del club texano en noviembre del 2024 tras jugar 82 partidos con balance de ocho goles y 22 asistencias.