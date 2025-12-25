Box Canelo da lujoso regalo a su hija Emily Cinnamon en Navidad El boxeador mexicano consintió a su primogénita con este presente navideño que no cualquiera a su edad tiene.

Video El lujoso regalo de Canelo Álvarez a su hija Emily Cinnamon en Navidad

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a sorprender a todos y esta vez no dentro del ring, sino con un regalo de lujo como muchos otros ha obsequiado e incluso consentido a él mismo.

Pero esta vez no fue Canelo quien presumió el presente en esta Navidad, sino su primogénita Emily Cinnamon, quien a través de sus redes sociales publicó el regalo que le dio su papá.

PUBLICIDAD

“Gracias, pa Canelo” acompañado con unos emojis fue el breve y contundente mensaje en su cuenta personal de Instagram para que Emily Cinammon dejara ver el costoso regalo de Navidad que recibió de parte de Saúl Álvarez.

Se trata de un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé con un costo de entre 2 y 4.5 millones de dólares, de acuerdo a las características y especificaciones del modelo, lo que ‘Canelo’ Álvarez obsequió a su hija.

Emily Cinnamon es la primera de cinco hijos de Saúl Álvarez y con la que tuvo con Karen Beltrán. Tiene otros hijos pero con distintas parejas: Mía Ener con Valeria Quiroz; Saúl Adiel, quien es su único hijo varón, con Nelda Sepúlveda.