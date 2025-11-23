'Chucky' Lozano saca su lado fan con Xavi y enloquece a San Diego FC

Video ¡Collab entre 'Chucky' Lozano y Xavi enloquece en San Diego FC!

Hirving ‘Chucky’ Lozano está listo para regresar a las canchas tras la lesión muscular que sufrió en la Selección Mexicana ante Uruguay en la pasada fecha FIFA.

El atacante mexicano ya superó su sobrecarga en el muslo posterior izquierdo y estará disponible en San Diego FC para disputar las Semifinales de Conferencia de los Playoffs MLS 2025.

PUBLICIDAD

De cara al crucial partido ante Minnesota United, que se jugará este lunes 24 de noviembre, el ‘Chucky’ Lozano protagonizó un encuentro con Xavi, cantante mexicano de corridos tumbados.

El artista visitó las instalaciones del San Diego FC donde conoció a los jugadores del club, entre ellos Hirving Lozano que le obsequió dos playeras, una con el nombre y dorsal 11 del futbolista y otra con el nombre de Xavi y el número 5.

‘Chucky’ Lozano sacó su lado fan con Xavi y le pidió que cantara la canción “En privado”, el artista lo complació y se echó un palomazo a acapela en frente de los jugadores de San Diego.

Más tarde el club californiano anunció que Xavi dará un concierto previo al partido ante Minnesota United para los fans que asistan al Snapdragon Stadium.

San Diego FC, dirigido por Mikey Varas, busca clasificar a su primera Final de Conferencia en su torneo debut en la MLS.