Lo Mejor del 2020: Las 10 historias que marcaron el 2020 en MLS

BLACK LIVES MATTER: la temporada 2020 será recordada también por la irrupción del movimiento social Black Lives Matter. Un impulso que nació en Minneapolis y se extendió por Estados Unidos y el mundo a partir del asesinato de George Floyd a manos de efectivos policiales. Las masivas protestas sociales se tradujeron en MLS con el nacimiento de Black Players for Change, una organización que trabaja para cerrar la brecha de igualdad racial. La organización, anunciada el 19 de junio de 2020, una fecha conocida históricamente como Juneteenth, tiene como meta promover la atención sobre la desigualdad de derechos humanos, desde protestas hasta los programas, asociaciones y políticas que enfrentan el racismo sistémico. Recientemente, Black Players for Change fue reconocida por Major League Soccer con el premio al Humanitario del Año.

TORNEO ESPECIAL MLS IS BACK: el verano trajo para MLS este certamen estival -disputado en una 'burbuja' en Orlando, Florida- que significó el regreso a una competición oficial para todos los equipos de MLS, tras meses de inactividad debido a la pandemia. Dos equipos (FC Dallas y FC Cincinnati) no pudieron competir debido a que detectaron casos de COVID-19 estando en sus campamentos en Florida. MLS is Back fue un éxito organizativo de Major League Soccer; Portland Timbers fue el equipo campeón, Sebastián Blanco fue elegido como el Jugador Más Valioso, y Diego Rossi -de LAFC- fue el máximo anotador de la competición.



'GRANDES' EN PROBLEMAS: no es un escenario absolutamente extraño o nuevo, pero la temporada 2020 quedó marcada también por la no clasificación de LA Galaxy (ganador en cinco ocasiones de la MLS Cup) y Atlanta United FC a los Playoffs. Malas campañas que se llevaron adosados a los entrenadores. Frank de Boer dejó el cargo en 'las Cinco Bandas' ni bien terminada la participación del equipo del estado de Georgia en el Torneo Especial MLS is Back; Atlanta United anunció el lunes como reemplazante del holandés al técnico argentino Gabriel Heinze. El Galaxy finalizó su vínculo con Guillermo Barros Schelotto poco antes de la finalización de la temporada regular aunque todavía no ha anunciado al reemplazante de 'el Mellizo' en el banquillo.