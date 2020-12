Black Players for Change es reconocida como el Humanitario del Año

BPC ha logrado un gran impacto en la comunidad del fútbol y más allá. Antes del inicio del partido inaugural del Torneo Especial MLS is Back en julio, BPC organizó y lideró una manifestación pacífica por la igualdad racial y los derechos humanos. Durante un momento de solidaridad, los jugadores afrodescendientes de la MLS portaron camisetas con las frases “Silence is Violence” (El silencio es violencia), “Black and Proud” (Negro y orgulloso), y “Black All The Time” (Negro todo el tiempo).

Adicionalmente, BPC se asoció con varios grupos para liderar un esfuerzo de participación cívica durante las elecciones de este año. En asociación con Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la Major League Soccer (MLSPA, por sus siglas en inglés), BPC lanzó una iniciativa no partidista a lo largo de la liga para impulsar a que jugadores, leyendas, empleados y aficionados se registren para votar. La iniciativa resultó en que las oficinas de la liga y los clubes se cierren el día de las elecciones, que varios estadios se utilicen como centros de votación, y que el 95% de jugadores elegibles se registre para votar. Black Players for Change también se asoció con More Than A Vote, When We All Vote, y la Asociación de Jugadores de la NBA para organizar seminarios de educación electoral y crear anuncios de servicio público para aprovechar la plataforma colectiva de atletas y celebridades.