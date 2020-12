"Zelarayán cambió mi vida", dijo el técnico de Columbus

" Lucas estuvo increíble", reflexionó el entrenador Caleb Porter tras el partido. "He entrenado a muchos jugadores, pero este chico es increíble. No paró durante todo el partido. No creo que haya hecho nada mal esta noche. Después del partido me dijo que yo le había cambiado la vida, y le dije que él también lo había hecho con la mía. Lo trajimos aquí para ganar campeonatos, y él parecía estar esperando algo nuevo. Lo dimos nuevo vigor. Estos muchachos son personas. Sí, ganan dinero. Sí, tienen que actuar bien. Pero él vino aquí y ahora parece un hombre nuevo. Es un jugador increíblemente especial", aseguró el entrenador.