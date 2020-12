"Busco armar un grupo de personas y luego un equipo de fútbol"

"Es un día importante en la historia de nuestro club. Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador Gabriel Heinze, y esperamos con ansias la temporada 2021". La sencilla presentación telemática del argentino como nuevo técnico de Atlanta United FC se produjo el lunes por la mañana, con un claro respaldo de Carlos Bocanegra, secretario técnico de 'las Cinco Bandas'.

"Lo primero que me gusta decir es que no hablo de táctica, sino de posicionamiento de jugadores en el campo", comentó Heinze cuando se le preguntó por su estilo de juego. El exinternacional argentino debutó como profesional en Newell's Old Boys, aunque no considera que comparte una misma filosofía de juego con Gerardo Martino -exentrenador de Atlanta United- y Marcelo Bielsa. "Uno ha aprendido con el tiempo muchas cosas de muchos entrenadores. Pero lo más importante para mí es hacer lo que uno siente y aquello para lo que está capacitado. Estoy lejos de llevar una filosofía de otros entrenadores. Sí que es verdad que he aprendido de ellos. Pero lo que uno hace es lo que siente", afirmó.

"No tengo relación con Martino desde que fue mi entrenador, después no he mantenido una relación con él. No hablé con él sobre este cargo en Atlanta", reveló.



Pese a haber sido objeto de interés de clubes brasileños y europeos, 'el Gringo' se decantó por Atlanta United. "Hace varios meses hemos comenzado conversaciones con el presidente [ Darren Eales] y con Carlos [Bocanegra], y una de las cosas más importantes fue el respeto entre ambas partes. El tiempo que les pedí para hacer un análisis como corresponde, y desde allí hemos comenzado a hacer otros análisis. Y consideré que no era correcto analizar otras propuestas hasta saber si esta negociación con Atlanta iba por el buen camino o por el mal camino. Entonces he seguido hablando con ellos, y después se ha decidido".

Heinze, que apareció en la videoconferencia desde Argentina luciendo indumentaria del club del estado de Georgia, considera que puede hacer un impacto positivo en su nuevo equipo. "Creemos que podemos ayudar al Atlanta United. Y me baso en los análisis y en lo que me han manifestado el presidente y Carlos. Y también por la infraestructura que tiene esta institución para poder hacer un trabajo serio".



A la distancia, el nuevo entrenador ya cuenta con una primera impresión sobre el plantel con el que trabajará el próximo año. "He visto un equipo joven, con muchas ganas, he visto jugadores con características que van de la mano con lo que uno piensa. Y por supuesto ya he hecho un análisis con respecto a lo que creo que al equipo le falta a nivel de jugadores que deben venir. Todo eso ya está sobre la mesa y se está trabajando", dijo. El estudio de Heinze y su grupo de trabajo no se redujo solo a su nuevo equipo. "Se ha hecho un análisis de todo 2020, de todos los equipos que juegan en el Este y el Oeste", comentó tras la pregunta de MLS Español.

"Me gusta tener una relación con todas las personas que trabajan en el club. Creo que esto es algo que se debe hacer en conjunto. Se tiene que trabajar en conjunto. Es verdad que hay formas de pensar distintas. Pero siempre hay que pensar que lo más importante es Atlanta United", insistió. "Busco hacer un grupo de personas y después armar un equipo de fútbol".

Gabriel Heinze desmintió de manera tajante que Javier Mascherano o Fernando Gago se integren a su cuerpo técnico, aunque no fue tan enfático al referirse a la posibilidad de incorporar a Agustín Almendra, joven volante de Boca Juniors. "Es un jugador al que uno conoce, pero todo lo que uno puede llegar a decir... Yo no tengo que dar esa información, sino que hay un manager y un presidente que están evaluando a él y a otros futbolistas".

"Esto es fútbol. El tiempo no existe. Primero, trabajo día a día, y lo que haga falta. O lo que me permita la institución. La relación es muy buena. Ojalá que me den tiempo y podamos seguir trabajando para dar herramientas a los futbolistas".

Heinze aseguró que sumará a jugadores de la academia de Atlanta United a los entrenamientos del primer equipo y, además, guardó palabras especiales para Josef Martínez, la máxima figura de su nuevo club. "Él ya está en la última fase de recuperación, y es un jugador que tiene se tiene que poner muy bien en todos los sentidos. Sabiendo de la importancia que tiene Martínez en el equipo y por ese valor que tiene en el equipo se va a tener que comprometer mucho más porque este es un nuevo proyecto. Vamos a necesitar de él y de todos".

"Tengo claro que los resultados nos hacen permanecer en un cargo. Tengo que dar muchísimos pasos antes. Se muy bien dónde estoy, se muy bien la magnitud del Atlanta United. No estoy buscando hoy los resultados o el éxito. Primero hay que hacer muchísimas cosas antes. Y hoy estamos muy lejos", sentenció.