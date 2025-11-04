La Selección Mexicana cerrará 2025 con dos partidos amistosos correspondientes a la Fecha FIFA de noviembre donde se medirá a Uruguay en Torreón y ante Paraguay en San Antonio, Texas, como parte de su preparación hacia el Mundial 2026.

Santiago Gimenez anunció que arrastra una lesión desde hace tiempo y que es lo que no le permite rendir al 100 por ciento; su ausencia se suma a dos más, la de Alexis Vega y a la de César ‘Chino’ Huerta, ambos también seleccionables por Javier Aguirre en partidos de este año.

Alexis Vega jugó 14 partidos con la selección Mexicana en 2025; dos de la Concacaf Nations League, seis en la Copa Oro de este año y seis más en partidos amistosos y con un gol de medio, frente a Arabia Saudita en la Copa Oro.

César Huerta, por su parte, jugó dos partidos de la Concacaf Nations League, cinco de Copa Oro y tres amistosos, el último contra Ecuador en la Fecha FIFA de octubre pasado.

Otro ausente es el caso de Rodrigo Huescas, quien en un partido con Copenhague en la UEFA Champions League se lesionó y su participación incluso en la próxima Copa del Mundo de la FIFA está en riesgo.

La presencia de Gilberto Mora está en duda tanto por lesión como por decisión de Javier Aguirre, mientras que una indisciplina de Hirving 'Chucky' Lozano también pudiera alejarlo de la próxio convocatoria de la Selección Mexicana.

Estas ausencias ofensivas en el equipo del ‘Vasco’ Aguirre abre la posibilidad de que sea convocado Armando ‘la Hormiga’ González, delantero de Chivas y quien lleva 11 goles en lo que va de la Liga MX Apertura 2025 que lo colocan como líder de goleo individual a lado de Paulinho y de Joao Pedro.

Incluso, ‘la Hormiga’ González es el máximo goleador mexicano en el semestre del torneo de Liga MX, por lo que su ausencia en la Selección Nacional de México ha sorprendido, pues apenas y ha participado en un microciclo con el Tricolor.

Otro elemento que pudiera ser observado de cara al Mundial 2026, al cual está clasificada la Selección Mexicana como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, es Obed Vargas, quien fue considerado uno de los mejores jugadores juveniles de la MLS 2025 con Seattle Sounders, con quien recién hizo doblete.