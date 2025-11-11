    Mundial 2026

    René Higuita sobre Ochoa en el Tri: "Debe ser el número uno"

    El colombiano destacó la calidad del guardameta mexicano a pesar de su edad.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video René Higuita manda mensaje al Vasco Aguirre sobre Memo Ochoa

    A unos meses del inicio del Mundial 2026 se mantiene el suspenso sobre si Guillermo Ochoa será convocado por Javier Aguirre y ante esto el ex portero colombiano, René Higuita, aseguró que el guardameta mexicano debe ser el portero titular en el Tri.

    En entrevista con David Faitelson, Higuita señaló que más que como como un homenaje Ochoa debe ir por su experiencia a su sexta Copa del Mundo.

    “No solamente le daría a Memo Ochoa la posibilidad de ser el tercero, yo le daría la posibilidad de que estuviera como número uno, pero yo no soy técnico"

    “A veces no tienen en cuenta la experiencia es una edad madura donde está prácticamente en el mejor nivel, yo aplaudo y hago votos para que Memo Ochoa este en la selección, no solo como homenaje sino porque le sirve a la selección…hay que hacer los votos y la fuerza para que Memo esté en la selección”, aseguró René Higuita.

    En las últimas dos convocatorias de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no ha convocado a Guillermo Ochoa y ha trascendido que al ‘ Vasco’ no le pareció buena idea que el portero haya tomado la decisión de jugar en el futbol de Chipre.

    Video La encrucijada de Jesús Gallardo sobre si Memo Ochoa debe ir al Mundial

