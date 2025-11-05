    México

    Mikel Arriola responde si molesta a la FMF tantos convocados por Javier Aguirre

    El presidente de la FMF habló acerca de la cantidad de jugadores llamados por el técnico mexicano.

    Antonio Quiroga.
    Mikel Arriola habló acerca de tener tantos jugadores convocados nuevos en cada Fecha FIFA por Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

    El presidente comisionado de la FMF y presidente de la Liga MX señaló que más allá de existir una molestia, se tiene un completo aval a las decisiones del Vasco.

    "Imagínate que en la Copa de Oro fue una concentración de 45 días, donde se consolidaron jugadores en la menta de Javier. Ahora, con bajas, donde no es necesario arriesgar el físico de jugadores o forzarlos, se te abren espacios para ver o volver a ver jugadores.

    "La adminisración de la FMF y el cuerpo técnico, estamos coordinados para que Javier pueda tener el mejor proceso de lo general a lo particular y tenga un 11 que porte esta camiseta en el primer partido".

    Para los partidos contra Uruguay y Paraguay de la siguiente Fecha FIFA de noviembre, se espera que Javier Aguirre dé a conocer la lista de convocados este viernes 7 de noviembre.

    Mikel Arriola afirmó que tener al Estadio Azteca en México fue fundamental para el poder tener próximamente tres Mundiales en la historia del país.

