    Mundial 2026

    Rodrigo Huescas es operado con éxito tras lesión y publica video de su rehabilitación

    El futbolista mexicano del Copenhague se lesionó en la UEFA Champions League y debió ser operado; su recuperación va por buen camino.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Quiere jugar el Mundial 2026! Huescas publica video de su rehabilitación

    Rodrigo Huescas, jugador del Copenhague de Dinamarca y de la Selección Mexicana, dijo prácticamente adiós al Mundial 2026 después de que se confirmara una rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante el partido de su equipo en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

    El tiempo de recuperación estima unos ocho meses, pero todo depende del cuerpo y tipo de rehabilitación a la que se someta, por lo que estaría listo semanas o días previos al Mundial 2026, algo complicado para que se le considere por adaptación a la cancha de juego.

    PUBLICIDAD

    Incluso el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, lamentó la lesión de Rodrigo Huescas, no lo descartó aún para la Copa del Mundo de la FIFA, dio algunos detalles sobre la manera y lugar donde tendría su rehabilitación, además de lamentar la gravedad de la lesión.

    No obstante, el jugador del Copenhague publicó en sus redes sociales un video en el que se ve de buen semblante y con ejercicio en bicicleta fija sin forzar nada y a espera de la evolución de su rehabilitación.

    Rodrigo Huescas fue considerado por ‘el Vasco’ Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre para los partidos frente a Japón, donde no tuvo minutos; y Corea del Sur, ante el cual jugó 79 minutos y dio una asistencia en el gol de Raúl Jiménez.

    De esta manera se perderá los próximos partidos del Copenhague como de la Selección Mexicana, que disputará en el siguiente mes juegos amistosos frente a Uruguay y Paraguay en su camino hacia el Mundial 2026.

    Más sobre Mundial 2026

    Selección Mexicana: así son las calificaciones para los jugadores tras la Fecha FIFA ante Colombia y Ecuador
    Selección Mexicana: así son las calificaciones para los jugadores tras la Fecha FIFA ante Colombia y Ecuador
    Selección Mexicana: así son las calificaciones para los jugadores tras la Fecha FIFA ante Colombia y Ecuador

    Selección Mexicana: así son las calificaciones para los jugadores tras la Fecha FIFA ante Colombia y Ecuador

    Selección Mexicana
    23 fotos
    1:18
    Los abucheos al Tri resonaron más que el Himno Nacional Mexicano

    Los abucheos al Tri resonaron más que el Himno Nacional Mexicano

    2:00
    Lozano y Huerta con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Mundial

    Lozano y Huerta con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Mundial

    2 min
    México vs. Ecuador: Javier Aguirre responde a los abucheos de la afición

    México vs. Ecuador: Javier Aguirre responde a los abucheos de la afición

    2:46
    Javier Aguirre da cachetada con guante blanco a los mexicanos que abuchearon

    Javier Aguirre da cachetada con guante blanco a los mexicanos que abuchearon

    Relacionados:
    Mundial 2026Selección MexicanaMexicanos en el ExteriorRodrigo Huescas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD