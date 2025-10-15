El tiempo de recuperación estima unos ocho meses, pero todo depende del cuerpo y tipo de rehabilitación a la que se someta, por lo que estaría listo semanas o días previos al Mundial 2026, algo complicado para que se le considere por adaptación a la cancha de juego.

PUBLICIDAD

Incluso el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, lamentó la lesión de Rodrigo Huescas, no lo descartó aún para la Copa del Mundo de la FIFA, dio algunos detalles sobre la manera y lugar donde tendría su rehabilitación, además de lamentar la gravedad de la lesión.

No obstante, el jugador del Copenhague publicó en sus redes sociales un video en el que se ve de buen semblante y con ejercicio en bicicleta fija sin forzar nada y a espera de la evolución de su rehabilitación.

Rodrigo Huescas fue considerado por ‘el Vasco’ Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre para los partidos frente a Japón, donde no tuvo minutos; y Corea del Sur, ante el cual jugó 79 minutos y dio una asistencia en el gol de Raúl Jiménez.