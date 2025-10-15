Rodrigo Huescas es operado con éxito tras lesión y publica video de su rehabilitación
El futbolista mexicano del Copenhague se lesionó en la UEFA Champions League y debió ser operado; su recuperación va por buen camino.
Rodrigo Huescas, jugador del Copenhague de Dinamarca y de la Selección Mexicana, dijo prácticamente adiós al Mundial 2026 después de que se confirmara una rotura de ligamentos en la rodilla derecha durante el partido de su equipo en la segunda jornada de la UEFA Champions League.
El tiempo de recuperación estima unos ocho meses, pero todo depende del cuerpo y tipo de rehabilitación a la que se someta, por lo que estaría listo semanas o días previos al Mundial 2026, algo complicado para que se le considere por adaptación a la cancha de juego.
Incluso el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, lamentó la lesión de Rodrigo Huescas, no lo descartó aún para la Copa del Mundo de la FIFA, dio algunos detalles sobre la manera y lugar donde tendría su rehabilitación, además de lamentar la gravedad de la lesión.
No obstante, el jugador del Copenhague publicó en sus redes sociales un video en el que se ve de buen semblante y con ejercicio en bicicleta fija sin forzar nada y a espera de la evolución de su rehabilitación.
Rodrigo Huescas fue considerado por ‘el Vasco’ Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre para los partidos frente a Japón, donde no tuvo minutos; y Corea del Sur, ante el cual jugó 79 minutos y dio una asistencia en el gol de Raúl Jiménez.
De esta manera se perderá los próximos partidos del Copenhague como de la Selección Mexicana, que disputará en el siguiente mes juegos amistosos frente a Uruguay y Paraguay en su camino hacia el Mundial 2026.