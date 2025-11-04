Después de que se diera a conocer que Santiago Gimenez tendría un ultimátum con el Milán por el nivel mostrado, el atacante mexicano lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para anunciar que se alejará de las canchas por un tiempo.

A través de su cuenta de X, el atacante mexicano publicó que arrastra una lesión en el tobillo que no le ha permitido jugar al 100% por lo que tendrá que parar con el fin de recuperarse.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha”

“Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y prepárame para estar con ustedes lo antes posible”, escribió Santi Gimenez.

El delantero del Milan no disputó el último partido ante la Roma luego del golpe que recibió precisamente en el tobillo ante al Atalanta.

Dicha lesión encendería las alarmas en el Tri ya que prácticamente es un hecho que Santiago Gimenez se perderá la fecha FIFA de noviembre y en caso de que su recuperación se alargue o no se recupere totalmente podría ir perdiendo protagonismo en el equipo de Javier Aguirre.