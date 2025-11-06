Video ¡Brutal golazo de Raúl Jiménez de tiro libre! ¡Es un fuera de serie!

Después de recibir un reconocimiento por parte de la Premier League, Raúl Jiménez fue galardonado por la Concacaf por anotar el mejor gol del 2025 durante la pasada Nations League.

A través de un comunicado la confederación dio a conocer que, mediante la votación de los aficionados, el gol de Jiménez frente a Canadá fue elegido como el mejor del año.

“ Este reconocimiento fue determinado únicamente por votación popular, celebrando el gol más espectacular, técnicamente brillante o decisivo anotado en todas las competiciones de Concacaf durante la temporada. El disparo de Jiménez recibió la mayor cantidad de votos entre los 12 goles nominados”, detalló Concacaf.

Dicha anotación del ‘Lobo mexicano ’ se dio al minuto 73 de la segunda parte del juego ante Canadá que significo el pase de la Selección Mexicana a la Final de la Concacaf Nations League donde el Tri se coronó por primera vez.

Actualmente, Raúl Jiménez tiene 44 goles con el combinado tricolor y está a nueve anotaciones de superar a Javier Hernández quien actualmente tiene es el máximo goleador de la selección con 52 dianas.