César 'Chino' Huerta recibió malas noticias de cara a la fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana tras causar baja con el Anderlecht.

El entrenador del club belga, Besnik Hasi, confirmó que el mexicano estará fuera de las canchas por varias semanas tras sufrir una lesión en la pelvis en el partido copero de media semana.

La resonancia magnética a la que fue sometido el 'Chino' Huerta arrojó que recayó de su lesión pélvica en el partido pasado ante Ninove en el que el mexicano anotó un gol para el triunfo de 2-0.

De acuerdo con las declaraciones de Hasi, César Huerta estará fuera de toda actividad durante "algunas semanas", lo cual añade incertidumbre a su regreso en la recta final del 2025.

La baja de Huerta llega en un mal momento para el mexicano, ya que la Selección de Javier Aguirre jugará dos partidos de preparación a mediados de noviembre ante Uruguay en Torreón, México, y Paraguay en San Antonio, Texas.