    César Huerta

    Chino Huerta causa baja con Anderlecht por lesión en la pelvis

    El seleccionado mexicano venía de anotar en Copa y peligra una potencial convocatoria con el Tri.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Alarmante! Anderlecht revela que ‘Chino’ Huerta será baja “varias semanas”

    César 'Chino' Huerta recibió malas noticias de cara a la fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana tras causar baja con el Anderlecht.

    El entrenador del club belga, Besnik Hasi, confirmó que el mexicano estará fuera de las canchas por varias semanas tras sufrir una lesión en la pelvis en el partido copero de media semana.

    La resonancia magnética a la que fue sometido el 'Chino' Huerta arrojó que recayó de su lesión pélvica en el partido pasado ante Ninove en el que el mexicano anotó un gol para el triunfo de 2-0.

    De acuerdo con las declaraciones de Hasi, César Huerta estará fuera de toda actividad durante "algunas semanas", lo cual añade incertidumbre a su regreso en la recta final del 2025.

    La baja de Huerta llega en un mal momento para el mexicano, ya que la Selección de Javier Aguirre jugará dos partidos de preparación a mediados de noviembre ante Uruguay en Torreón, México, y Paraguay en San Antonio, Texas.

    Huerta ha sido convocado con regularidad por el Vasco Aguirre, pero su asuencia en los últimos dos juegos amistosos del año podría afectarle en el futuro cercano para quedar en la lista definitiva del Mundial 2026.

