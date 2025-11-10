    México

    Sheinbaum envía mensaje de respaldo a Javier Aguirre y la Selección Mexicana

    La presidenta de México afirmó que los futbolistas deben jugar pensando en todo un país.

    Por:
    Jaime Bernal.
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este lunes un mensaje de respaldo a Javier Aguirre y a los jugadores de la Selección Mexicana durante una conferencia de prensa en el Complejo Cultural Los Pinos, donde presentó los preparativos del país para el Mundial de 2026.

    Sheinbaum destacó que la justa mundialista generará una llegada estimada de 5,5 millones de visitantes, y anunció mejoras en infraestructura aeroportuaria y transporte. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibirá una inversión de 9.000 millones de pesos para su renovación, mientras que el Tren de Pasajeros conectará el Aeropuerto Felipe Ángeles con Buenavista.

    Al ser consultada sobre su mensaje para el equipo dirigido por Aguirre, la mandataria subrayó que los futbolistas deben jugar pensando en todo un país.

    “México es un país extraordinario. Cada vez que los jugadores pisen la cancha, que piensen en eso, en nuestra historia, en el gran país que somos. No solo representan a su persona, sino a todo un país. La mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, expresó.

    Sheinbaum también anunció la iniciativa 'El Mundial Social', con actividades deportivas para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, además de la construcción de canchas que permanecerán tras el torneo e e incluso prometió regalar su entrada para la inauguración de la Copa Mundo.

    Además, la mandataria de los mexicanos reveló que su boleto para la inauguración, el 001, se lo regalará a alguna niña sin recursos que ame el fútbol, para que pueda soñar, y reiteró su deseo de que la fiesta también sea propicia para el desarrollo del fútbol de mujeres en México.

    “Tomé una decisión: en la inauguración le daré mi boleto a una niña amante del futbol que no pueda asistir”, dijo.

