Video Mohamed sorprende y suelta 'bombita' sobre la lesión de Alexis Vega

Los Diablos Rojos del Toluca empataron sin goles ante los Rojinegros del Atlas y al término del encuentro que resultó no tan atractivo para los aficionados que se dieron cita en el Jalisco, el estratega Antonio Mohamed reveló lo último acerca de Alexis Vega.

El delantero de la Selección Mexicana abandonó el partido ante Pachuca debido a una molestia muscular y se encendieron los ‘focos rojos’ tanto en el Toluca como en el Tri.

Afortunadamente para el jugador de los Diablos Rojos viene una Fecha FIFA y además se agrega otra semana donde se jugará el Play-in, por lo que serán más de 14 días extra para su recuperación.

“El proceso (de recuperación) va a ser el normal, va a llegar al primer partido de Liguilla, el día 26 o 27 de noviembre, todavía tenemos 25 días, ya lleva una semana, así es que llegará con todo a ese primer partido de Liguilla, comentó el argentino al final del partido ante el Atlas", declaró el estratega esta tarde en el Jalisco.