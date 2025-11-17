    Mundial 2026

    'Perro' Bermúdez: Ochoa irá al Mundial 2026 pese a jugar en "la liga de Xochimilco"

    El histórico narrador cree que Raúl 'Tala' Rangel lleva la delantera por ser el portero titular del Tri.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Perro ve a Ochoa en el Mundial 2026 pese a jugar en "la Liga de Xochimilco"

    Enrique Bermúdez regresó a TUDN rumbo al Mundial 2026 y en su visita a Faitelson Sin Censura opinó sobre la actualidad en la portería de la Selección Mexicana.

    El legendario narrador cree que Guillermo Ochoa asistirá a su sexta Copa del Mundo pese a jugar en la Liga de Chipre que está por debajo del nivel de las principales ligas europeas, incluso de la Liga MX.

    “Híjole, está jugando en un país donde no existe… es como si jugara en la liga de Xochimilco, casi, casi. Yo creo que va a estar en la selección porque hay intereses comerciales muy fuertes y tú lo sabes, para qué decir que no si sí. Es un gran portero, yo creo que va a ser el tercer portero”, declaró.

    El ‘Perro’ Bermúdez agregó que Javier Aguirre aún no tiene definido a su portero titular porque “ha llamado a nueve”, pero aseguró que Raúl ‘Tala’ Rangel lleva la delantera, inclusive por encima de Luis Malagón.

    “Luis Ángel ha venido a menos, le cuestan trabajo las salidas, ahí es donde Tala tiene gran ventaja. En un Mundial te enfrentas a jugadores muy altos, con mucho juego aéreo, la táctica fija hoy en día es importantísimo. Tala es el que mejor lo hace del futbol mexicano”, señaló.

    ‘Tala’ Rangel recibió fuertes abucheos en el Estadio Corona de Torreón durante el México vs. Uruguay por ser titular sobre el local Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna. El portero de Chivas dio un buen partido pese a la presión de la afición mexicana

    Veremos si Javier Aguirre repite con el Tala en el último partido del año ante Paraguay o le cede el turno a Malagón en busca de su guardameta titular para el Mundial 2026.

    Video 'Tala' Rangel rompe el silencio tras abucheos de la afición mexicana

