    Liga MX

    'Turco' Mohamed sorprende con mensaje navideño ¡con exceso de copas!

    Ojo con lo que dijo el director técnico del Toluca en el festejo navideño de 2025.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Pasado de copas? Mohamed sorprende con su mensaje navideño

    Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico del Toluca, sorprendió al dar un mensaje navideño en festejo en donde también se extendió la celebración por el bicampeonato de los Diablos Rojos en la Liga MX.

    Por medio de sus redes sociales, el estratega argentino dedicó unas palabras especialmente a la gente perteneciente al Toluca, que le ganó a Tigres la Final del Torneo Apertura 2025.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Anuncian a exfigura de América y Chivas como refuerzo del Cancún FC
    1 mins

    Anuncian a exfigura de América y Chivas como refuerzo del Cancún FC

    Liga MX
    Cruz Azul: Un 2025 agridulce, un título y cuatro decepciones
    2 mins

    Cruz Azul: Un 2025 agridulce, un título y cuatro decepciones

    Liga MX
    Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón
    1 mins

    Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón

    Liga MX
    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento
    2 mins

    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento

    Liga MX
    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros
    1 mins

    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros

    Liga MX
    El calvario de América con las lesiones a lo largo del 2025
    2 mins

    El calvario de América con las lesiones a lo largo del 2025

    Liga MX
    Querétaro anuncia refuerzo proveniente del Manchester City para el Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro anuncia refuerzo proveniente del Manchester City para el Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal
    1 mins

    Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal

    Liga MX
    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario
    1 mins

    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario

    Liga MX
    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026
    1 mins

    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026

    Liga MX

    "Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y a todos los que se ponen contentos porque me va muy bien", dijo en primera instancia Mohamed.

    "¡Traeme un champagne que copas sobran!”, remató Mohamed, quien alzó dos títulos de Liga MX en este 2025, además del Campeón de Campeones.

    Los Diablos Rojos se alistan para tratar de defender su bicampeonato en el Torneo Clausura 2026, aunque el propio Antonio Mohamed ha mostrado su preocupación por el propio tiempo de preparación de su equipo.

    El próximo torneo de Liga MX inicia el viernes 9 de enero.

    Relacionados:
    Liga MXToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX