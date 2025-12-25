Liga MX 'Turco' Mohamed sorprende con mensaje navideño ¡con exceso de copas! Ojo con lo que dijo el director técnico del Toluca en el festejo navideño de 2025.

Video ¿Pasado de copas? Mohamed sorprende con su mensaje navideño

Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico del Toluca, sorprendió al dar un mensaje navideño en festejo en donde también se extendió la celebración por el bicampeonato de los Diablos Rojos en la Liga MX.

Por medio de sus redes sociales, el estratega argentino dedicó unas palabras especialmente a la gente perteneciente al Toluca, que le ganó a Tigres la Final del Torneo Apertura 2025.

"Feliz Navidad para toda la gente de Toluca y a todos los que se ponen contentos porque me va muy bien", dijo en primera instancia Mohamed.

"¡Traeme un champagne que copas sobran!”, remató Mohamed, quien alzó dos títulos de Liga MX en este 2025, además del Campeón de Campeones.

Los Diablos Rojos se alistan para tratar de defender su bicampeonato en el Torneo Clausura 2026, aunque el propio Antonio Mohamed ha mostrado su preocupación por el propio tiempo de preparación de su equipo.