Liga MX 'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento Se pelearon cuando eran compañeros de Chivas y se volvieron a cruzar de palabras rumbo al Clausura 2026.

Video 'Pollo' Briseño vs. Villalpando 2.0: ¡Nuevo enfrentamiento tras cuatro años!

Antonio ‘Pollo’ Briseño y Dieter Villalpando revivieron su polémica del 2021 y protagonizaron un nuevo enfrentamiento en plena Navidad y rumbo al Torneo Clausura 2026.

Hace cuatro años, cuando ambos eran compañeros en Chivas, se hicieron de palabras en un entrenamiento en Verde Valle en un ambiente en el que había mucha tensión y frustración porque el Rebaño pasaba por un bache de resultados en la Liga MX.

PUBLICIDAD

El insólito momento fue revelado por el propio Chivas a través de su serie documental que lanzó por Amazon Prime Video y donde se ve a ambos jugadores discutiendo.

“Eres muy malo, eres muy malo”, le dijo Villalpando a Briseño en referencia a su calidad futbolística, a lo que el Pollo respondió: “seré malo, pero mínimo le meto huevos, tú ni eso tienes”.

La polémica fue revivida en redes sociales luego de que el ‘Pollo’ Briseño se proclamara bicampeón de la Liga MX con Toluca, mientras que Dieter Villalpando se encuentra sin equipo luego de que FC Juárez le diera las gracias.

Villalpando vio la publicación en Instagram y no dudó en comentarla con un “¿y qué cambió? jaja”, ocasionando que varios aficionados lo criticaran por su falta de rendimiento, constancia y disciplina a pesar del talento que en su momento le presumió a Briseño.

La sorpresa fue que el Pollo le respondió a su excompañero con guante blanco al escribir “saludos hermano” junto a un emoji de beso y de medalla de campeón.

La discusión se quedó hasta ahí, ya que Villalpando ya no respondió, pero la hermana del Pollo, Paola Briseño, remató al exfutbolista de Bravos comentando “el tiempo siempre se encarga”.

Antonio Briseño buscará el tricampeonato con Toluca en el Clausura 2026, mientras que Dieter Villalpando está a la espera de firmar con un nuevo club.