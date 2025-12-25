    Liga MX

    Anuncian a exfigura de América y Chivas como refuerzo del Cancún FC

    Con experiencia en Liga MX y paso reciente por Querétaro, este jugador se convierte en nuevo elemento del conjunto caribeño.

    Por:Jaime Bernal
    Cancún FC continúa con su proceso de reestructuración rumbo al próximo torneo y anunció la incorporación de un futbolista con pasado en dos de las instituciones más representativas del balompié nacional. Se trata de Bruce El-Mesmari, exjugador de América y Chivas, quien se convierte en nuevo refuerzo del conjunto caribeño dentro de la Liga de Expansión MX.

    El mediocampista mexicano llega procedente de Gallos Blancos de Querétaro, equipo con el que tuvo actividad recientemente en la Liga MX.

    Su arribo representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del máximo circuito, luego de haber formado parte de planteles en clubes de alto perfil.

    El-Mesmari tuvo un paso por las fuerzas básicas del América, donde integró la categoría Sub-23, y posteriormente protagonizó uno de los movimientos más llamativos al pasar a Chivas, institución que lo registró y lo incluyó en el proyecto del Tapatío dentro de la Liga de Expansión. Aunque su participación fue limitada, se mantuvo en el radar del futbol nacional.

    Formado originalmente en las categorías menores de Pachuca, el jugador también tuvo una etapa en el futbol de Estados Unidos antes de regresar a México. En su palmarés figuran dos títulos de Liga MX con América y un campeonato Sub-17 de la Concacaf.

    Con su llegada, Cancún FC refuerza su plantilla con un elemento joven, pero con recorrido en clubes históricos del país.

