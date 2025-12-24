    Liga MX

    Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón

    El futbolista del Toluca deja atónitas a las redes sociales después de sincerarse en pleno video.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Él lo dijo en video! La insólita cantidad que cuesta el 'outfit' de Alexis Vega

    Alexis Vega, futbolista del Toluca quien recientemente se convirtió en bicampeón, sorprendió al revelar lo que le costó un 'outfit' que presumió en pleno video que se hizo viral en las redes sociales.

    Por medio de una charla que tuvo con el influencer Bryan Paik, Alexis Vega se hizo viral al repasar, prenda por prenda, cuál era el precio de cada uno de los elementos que componían su aspecto.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento
    2 mins

    'Pollo' Briseño y Dieter Villalpando reviven su polémica con nuevo enfrentamiento

    Liga MX
    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros
    1 mins

    ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros

    Liga MX
    El calvario de América con las lesiones a lo largo del 2025
    2 mins

    El calvario de América con las lesiones a lo largo del 2025

    Liga MX
    Querétaro anuncia refuerzo proveniente del Manchester City para el Clausura 2026
    1 mins

    Querétaro anuncia refuerzo proveniente del Manchester City para el Clausura 2026

    Liga MX
    Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal
    1 mins

    Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal

    Liga MX
    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario
    1 mins

    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario

    Liga MX
    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026
    1 mins

    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX!
    2 mins

    ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX!

    Liga MX
    Hormiga González encabeza novatadas en Chivas durante la pretemporada
    1 mins

    Hormiga González encabeza novatadas en Chivas durante la pretemporada

    Liga MX
    2026, año de revancha para América
    2:09

    2026, año de revancha para América

    Liga MX

    La prenda más cara fue la de unas bermudas Louis Vuitton, que mencionó que tenían un costo de 8 mil dólares, es decir, casi 150 mil pesos mexicanos.

    En contraparte, la prenda más económica que portaba en ese momento era una playera y unos calcetines, ambos de 250 pesos mexicanos cada prenda (casi 14 dólares).

    Además, Alexis Vega presumió unos tenis Jordan 4 Orange Metalic de unos 6 mil pesos (unos 335 dólares), unos lentes de aproximadamente 9 mil pesos (más de 500 dólares).

    Aunque definitivamente, lo que más llamó la atención, fueron unos anillos, mismos que Alexis Vega mencionó que costaban 200 mil pesos y 60 mil pesos (más de 14 mil 500 dólares entre ambos).

    Relacionados:
    Liga MXToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX