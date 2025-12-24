Liga MX Alexis Vega revela la insólita cantidad que cuesta su 'outfit' tras ser bicampeón El futbolista del Toluca deja atónitas a las redes sociales después de sincerarse en pleno video.

Video ¡Él lo dijo en video! La insólita cantidad que cuesta el 'outfit' de Alexis Vega

Alexis Vega, futbolista del Toluca quien recientemente se convirtió en bicampeón, sorprendió al revelar lo que le costó un 'outfit' que presumió en pleno video que se hizo viral en las redes sociales.

Por medio de una charla que tuvo con el influencer Bryan Paik, Alexis Vega se hizo viral al repasar, prenda por prenda, cuál era el precio de cada uno de los elementos que componían su aspecto.

PUBLICIDAD

La prenda más cara fue la de unas bermudas Louis Vuitton, que mencionó que tenían un costo de 8 mil dólares, es decir, casi 150 mil pesos mexicanos.

En contraparte, la prenda más económica que portaba en ese momento era una playera y unos calcetines, ambos de 250 pesos mexicanos cada prenda (casi 14 dólares).

Además, Alexis Vega presumió unos tenis Jordan 4 Orange Metalic de unos 6 mil pesos (unos 335 dólares), unos lentes de aproximadamente 9 mil pesos (más de 500 dólares).