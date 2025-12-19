    Liga MX

    Mohamed anticipa que Toluca 'regalará' los primeros partidos del Clausura 2026 por desesperación

    El 'Turco' no ocultó la precaria situación que vivirá el actual bicampeón del futbol mexicano.

    Por:Fernando Vázquez
    Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, anticipó que su equipo prácticamente "regalará" los primeros partidos del próximo Torneo Clausura 2026 de la Liga MX debido al poco tiempo de preparación.

    En entrevista exclusiva para Línea de 4 de TUDN, el 'Turco' reveló que su idea es hacer un 'mix' con jugadores que no han tenido tanta participación con los Diablos Rojos para el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    La Final, recién disputada el fin de semana pasado, no alcanza a dar tanto tiempo de preparación de cara al próximo certamen que arrancará el 9 de enero, muy pocos días de preparación entre un torneo y otro.

    "Para este torneo, todavía no lo decidimos, regresamos el 3 de enero y el fin de semana inicia el campeonato, es difícil poder ordenarse, vamos a tener qué regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores en el torneo, hay dos equipos que llegan con todo, y otros que no llegan casi con preparación, está raro, hubiese sido mejor que la selección juegue primero en enero, y luego nosotros, realmente no le encuentro yo manera", confesó el estratega argentino.

    Si bien matizó y afirmó que todavía no es algo definido, Mohamed reiteró que prácticamente no queda de otra para el Deportivo Toluca.

    "Me sorprende un montón, no sabemos qué hacer. Si regalamos tres fechas nos van a criticar", concluyó.

    Toluca inicia el Clausura 2026 en casa de Tigres, la Jornada 2 será en el Nemesio Diez ante Santos Laguna (equipo totalmente descansado) y en la Fecha 3, visitará el Estadio Universitario para volver a medirse las caras con el otro finalista, Tigres.

