    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario

    Emilio Azcárraga Jean tendrá el control mayoritario de las Águilas y del Estadio Banorte tras la alianza con General Atlantic.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Club América tendrá nuevo propietario tras formar alianza estratégica

    El Club América formó una alianza estratégica para tener nuevo propietario de cara al Torneo Clausura 2026 “sin perder su esencia y confirmado su vocación de grandeza”.

    A través de un comunicado, el equipo azulcrema anunció su nueva alianza con General Atlantic, un inversionista global líder con experiencia y reconocimiento financiero internacional.

    Además, las Águilas firmaron una sociedad con The Kraft Analytics Group que es una empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group que es dueña de los New England Patriots de la NFL, el Revolution de la MLS, y del Gillette Stadium de Massachusetts.

    Cabe destacar que, Emilio Azcárraga Jean continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte con control mayoritario.

    “Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantienen algo fundamental: el liderazgo, el rumbo y la identidad del América, esos permanecerán en casa y con nuestra noble afición”, añade el club en el comunicado.

    Por su parte, Grupo Ollamani, quien se encarga del manejo del Club América y Estadio Banorte, detalló que la alianza “se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte y de los terrenos adyacentes al estadio, con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo”.

    En el comunicado se destaca que Emilio Azcárraga Jean seguirá desempeñándose como presidente ejecutivo del consejo de administración, y que Ollamani mantendrá una participación de control del 51 por ciento, mientras que General Atlantic tendrá una participación del 49 por ciento.

    "Nuestro mayor compromiso es seguir luchando por campeonatos, es seguir llenando el estadio de emoción, es seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo", puntualiza el Club América en el boletín.

    Liga MXAmérica

