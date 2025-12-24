Liga MX Cruz Azul: Un 2025 agridulce, un título y cuatro decepciones Un título, fracasos, tres entrenadores y fichajes millonarios, así fue el 2025 de La Máquina.

Video Así fue el 2025 de Cruz Azul: ¡Campeón y grandes decepciones!

Cruz Azul tuvo un 2025 agridulce, pues si bien ganó la Concacaf Champions Cup, también se llevó cuatro decepciones al no poder ser campeón de Liga MX y fracasar en la Leagues Cup y Copa Intercontinental.

La Máquina contó con tres entrenadores en el 2025: empezó el año con Martín Anselmi, quien apenas dirigió dos partidos del Clausura 2025 antes de su polémica salida al Porto.

Vicente Sánchez fue el bombero cementero y, aunque a la directiva no le convencieron las formas, el técnico uruguayo registró una efectividad superior del 70 por ciento en los 28 partidos que dirigió a La Máquina con saldo de 18 victorias, ocho empates y dos derrotas.

El Cruz Azul de Vicente Sánchez acabó el Clausura 2025 con 33 puntos y se quedó muy cerca de calificar a la Final al empatar 2-2 en el marcador global contra el América, que superó las Semifinales gracias a la posición de la tabla.

Esto llevó a que Cruz Azul pagara al Necaxa la cláusula de rescisión de Nicolás Larcamón para ser su nuevo técnico y su proyecto comenzó de forma turbulenta al recibir una goleada histórica por 0-7 de Seattle Sounders en su primer partido de Leagues Cup.

El conjunto celeste quedó eliminado en la Fase de Grupos, ya que no pudo ganar ningún partido en el tiempo regular, sus dos victorias ante LA Galaxy y Colorado fueron a través de las series de penales.

En el Torneo Apertura 2025, el Cruz Azul de Larcamón emuló al de Vicente Sánchez y también fue eliminado en las Semfinales por empate global (1-1) y posición en la tabla, ahora ante Tigres. La Máquina concluyó en el tercer lugar de la tabla con 35 puntos.

Cruz Azul fue el tercer equipo de la Liga MX que más hizo en el 2025 con 68 puntos, los mismos que registró América y solo por detrás del Toluca (74) y Tigres (69).

El cuadro cementero soñaba con cerrar el 2025 con otro título, pues en la Copa Interconental, tenía la oportunidad de levantar el Derbi de las Américas y la Copa Challenger, tal y como lo hizo Pachuca el año pasado. Sin embargo, Cruz Azul perdió 1-2 contra el Flamengo en su primer partido y quedó eliminado.

La Máquina tiene la consigna de ser campeón de Liga MX en el 2026 para así responder a la inversión de más de 40 millones de euros que se hizo en 2025 con los fichajes de Jesús Orozco Chiquete (10.7 mde), José Paradela (10.2 mde), Mateusz Bogusz (8.5 mde), Jeremy Márquez (3.8 mde), Omar Campos (3.8 mde) y Luka Romero (3.2 mde), según cifras del dato especializado transfermarkt.