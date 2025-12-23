Liga MX Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal El circuito mexicano da nombramiento a lo mejor del recién terminado Apertura 2025, incluyendo el 11 ideal.

Video ‘Hormiga’ González cobra revancha en novatada de Chivas

La Liga MX dio a conocer que Armando 'Hormiga' González fue nombrado como mejor jugador del recién finalizado Torneo Apertura 2025, en donde el Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano.

El jugador de Chivas, goleador también en este certamen, acaparó miradas y aplausos para adjudicarse este reconocimiento y también la preferencia de la afición rojiblanca como un elemento revelación en la Liga MX.

Armando González acumuló 12 goles en su participación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mismos tantos que hizo Paulinho, ambos en la cima del goleo individual.

De igual forma, ambos están en el 11 ideal del Apertura 2025, también revelado por la Liga MX y en donde destaca que el subcampeón Tigres es el conjunto que más jugadores aportó con cuatro, seguido del bicampeón Toluca con tres.

De esta forma, el 11 ideal del Torneo Apertura 2025 queda de la siguiente manera: