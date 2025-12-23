    Liga MX

    Liga MX nombra a 'Hormiga' González mejor jugador del Apertura 2025 y el 11 ideal

    El circuito mexicano da nombramiento a lo mejor del recién terminado Apertura 2025, incluyendo el 11 ideal.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ‘Hormiga’ González cobra revancha en novatada de Chivas

    La Liga MX dio a conocer que Armando 'Hormiga' González fue nombrado como mejor jugador del recién finalizado Torneo Apertura 2025, en donde el Toluca se proclamó bicampeón del futbol mexicano.

    El jugador de Chivas, goleador también en este certamen, acaparó miradas y aplausos para adjudicarse este reconocimiento y también la preferencia de la afición rojiblanca como un elemento revelación en la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario
    1 mins

    Club América forma alianza estratégica para tener nuevo propietario

    Liga MX
    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026
    1 mins

    Diber Cambindo y Sebastián Vegas refuerzan a León para el Clausura 2026

    Liga MX
    ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX!
    2 mins

    ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX!

    Liga MX
    Hormiga González encabeza novatadas en Chivas durante la pretemporada
    1 mins

    Hormiga González encabeza novatadas en Chivas durante la pretemporada

    Liga MX
    2026, año de revancha para América
    2:09

    2026, año de revancha para América

    Liga MX
    ¿Rodolfo Rotondi se va de Cruz Azul? Esto es lo que se sabe de su posible salida
    1 mins

    ¿Rodolfo Rotondi se va de Cruz Azul? Esto es lo que se sabe de su posible salida

    Liga MX
    Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026
    1 mins

    Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas para el Clausura 2026

    Liga MX
    Monterrey madruga a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo para el Clausura 2026
    1 mins

    Monterrey madruga a Pumas y anuncia su nuevo refuerzo para el Clausura 2026

    Liga MX
    Adama Traoré demuestra su amor por el América y la Liga MX
    1 mins

    Adama Traoré demuestra su amor por el América y la Liga MX

    Liga MX
    Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City
    1 mins

    Alex Alcalá será refuerzo de Querétaro en 2026 procedente del Manchester City

    Liga MX

    Armando González acumuló 12 goles en su participación en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mismos tantos que hizo Paulinho, ambos en la cima del goleo individual.

    De igual forma, ambos están en el 11 ideal del Apertura 2025, también revelado por la Liga MX y en donde destaca que el subcampeón Tigres es el conjunto que más jugadores aportó con cuatro, seguido del bicampeón Toluca con tres.

    De esta forma, el 11 ideal del Torneo Apertura 2025 queda de la siguiente manera:

    Nahuel Guzmán (Tigres), Willer Ditta (Cruz Azul), Joaquim (Tigres), Jesús Gallardo (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres), Sergio Canales (Monterrey), Alexis Vega (Toluca), Ángel Correa (Tigres), Armando González (Chivas), Paulinho (Toluca). Director Técnico: Antonio Mohamed (Toluca).

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX