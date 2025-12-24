Liga MX ¡Puebla se adelanta su Navidad! Firma a par de delanteros Ignacio Daniel Puch y Eduardo Mustre llegarán a la Franja para el Clausura 2026, el primero viene del Club Atlético Tucumán de su país.

Video Puebla se refuerza con un ‘Maestro’ de las canchas

Puebla no descansa en Nochebuena y este día anuncia la firma de dos atacantes para el próximo Clausura 2026. El primero: delantero argentino, Ignacio Daniel Maestro Puch y el segundo mexicano Eduardo Mustre.

Así lo dio a conocer el equipo de futbol a través de su red social X. En el caso del Maestro Puch con un emotivo video mostrando sus mejores goles a lo largo de su trayectoria en el futbol internacional con el Independiente y Tucumán. El atacante cuenta con 22 años y ha vestido la playera de la Selección albiceleste.

Ya estamos preparando el asado 🍖 para recibir a un Maestro en el área 🔥😎



De 🇦🇷 a la ciudad de los 🪽 llega Ignacio Maestro Puch 🫡 ¡Bienvenido a La Franja! 🔵⚪️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/9lbHsl3nfu — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 24, 2025

El segundo es el mexicano Eduardo Mustre, quien viene del futbol de los Estados Unidos, (Florida International University), pero anteriormente estuvo en las Fuerzas Básicas del Pachuca. Mustre nació en Córdoba, Argentina; pero se nacionalizó mexicano.

También juega como delantero, por lo que en un día, el Puebla refuerza su ataque con estas dos jóvenes promesas.