Santa Claus se adelantó para León y le trajo un par de refuerzos más para el Torneo Clausura 2026. El delantero colombiano Diber Cambindo y el defensa chileno Sebastián Vegas son nuevos jugadores de La Fiera de Nacho Ambriz.

Israel Romo reporta para TUDN que las negociaciones por ambos futbolistas se destrabaron y la directiva esmeralda pudo cerrar sus contrataciones en las últimas horas, por lo que en los próximos días reportarán con León para la parte final de la pretemporada.

Diber Cambindo, de 29 años, viene de anotar seis goles en 14 partidos del Torneo Apertura 2025 con Necaxa. Con los Rayos registró 32 tantos y seis asistencias en 68 duelos desde que llegó al club en enero del 2024 procedente de Cruz Azul.

Mientras que Sebastián Vegas llega del Monterrey, aunque el último año estuvo cedido en Colo-Colo donde disputó 35 partidos con saldo de tres goles.

Cambindo y Vegas se unen a Juan Pablo Domínguez, que viene de ser bicampeón con Toluca, Nicolás Vallejo (Liverpool de Uruguay), José Iván Rodríguez (Necaxa), Byan Colula (Mazatlán) y Jordan García (Fortaleza de Colombia) como refuerzos de La Fiera para el Clausura 2026.

De esta manera, Nacho Ambriz tendrá equipo completo para su debut en el torneo que será el próximo sábado 10 de enero ante Cruz Azul, aunque no se descarta que lleguen más refuerzos a León.