Liga MX El calvario de América con las lesiones a lo largo del 2025 Las Águilas no lograron los objetivos que tenían para el 2025 y una de las causas fueron las bajas que sufrieron.

En 2025, América vivió un calvario por el tema de las lesiones que fueron factor para que tuvieran un año para el olvido luego de lograr el tricampeonato de la Liga MX.

El conjunto de las Águilas abrió el año con grandes posibilidades de conseguir su cuarto título consecutivo, así como la chance de meterse al ansiado Mundial de Clubes, pero a lo largo del primer semestre del 2025 sufrieron bajas considerables que le costaron para no poder cumplir los objetivos deseados.

Y es que fueron más de 10 bajas que tuvieron por lesión durante el Clausura 2025 y la Concacaf, entre las que destacaron las lesiones de Henry Martín, Rodrigo Aguirre, Diego Valdés, Brian Rodríguez y Kevin Álvarez, que no permitieron que André Jardine pudiera contar con equipo completo para encarar algunos compromisos.

Sin embargo, a pesar de las lesiones el América logró meterse a la Final del certamen, pero cayeron por 2-0 y se les escapó el título, y días después perdió la chanche de meterse al Mundial de Clubes.

Para la segunda parte del 2025, las lesiones volvieron afectar a las Águilas que provocaron que el equipo tuviera un bajón en el Apertura 2025 donde buscaban recuperar el título del futbol mexicano.

Entre las bajas más considerables que tuvieron los Azulcremas fueron la de Henry Martín, Dagoberto Espinoza, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo.

La ‘Bomba’ se perdió casi todo el torneo debido a lesiones musculares y una tendinitis que no dejaron jugar al atacante y que tras más de 77 días pudo volver a los campos durante los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Por su parte, Dagoberto Espinoza se había afianzado como uno de los titulares del equipo, pero en su mejor momento sufrió una lesión de ligamento cruzado y se perdió todo el torneo.

Zendejas también se perdió una serie de partidods debido a problemas musculuraes que sufrió durante una concentración con la selección de los Estados Unidos cuando el torneo llegaba a la recta final.

Mientras que Álvaro Fidalgo padeció a lo largo del torneo una lesión en la rodilla que mermó en su rendimiento con las Águilas, pero para su buena fortuna pudo jugar todo el torneo.

Otros futbolistas que tuvieron lesiones considerables que resintió el cuadro Azulcrema fueron las de Rodrigo Aguirre, Raúl Zúñiga, Sebastián Cáceres y Jonathan dos Santos.